蔡壁如三訴求批蔡政府　疫苗覆蓋率才是真振興、發現金才是真紓困

▲台灣民眾黨立委蔡壁如。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

行政院長蘇貞昌可望於今（26）日行政院會上，拍板五倍券政策。不過，民眾黨立委蔡壁如認為，排富發現金才是真紓困，疫苗覆蓋率才是真振興，「蔡政府早忘了苦民所苦，民進黨離民眾太遙遠了。」

蔡壁如透過臉書發文表示，民生經濟至今積弱不振，最根本的問題，就是「疫苗覆蓋率不足」，只有「現金」才能解燃眉之急，蘇貞昌院長卻為了滿足自己的官癮，勞師動眾爭論「紓困」或「振興」的名詞解釋。

對於行政院發言人羅秉成說，振興券推出時程主要是看整體疫情，讓蔡壁如十分擔憂。她質疑，如果疫情再起，難道就不發了嗎？又有多少人能等到十月？遙遙無期的振興券會不會又是看得到吃不到？

針對紓困、振興的策略，蔡壁如提出三點訴求：一、振興券不是萬靈丹，是效果不明的無名藥。 二、危機就是轉機—數位平台基礎設施，增強防災韌性。 三、排富發現金才是真紓困，疫苗覆蓋率才是真振興。

蔡壁如說，主計總處這周公布七月失業率4.5%，雖然比六月的4.8%略降，但仍創同期近10年新高，代表疫情造成的經濟衝擊還是很嚴重。

蔡壁如也說，這兩個月來，為了「振興」或「紓困」名詞解釋，耗費巨大社會資源，行政院最終強硬拍板發券，罔顧發放現金的多數民意，卻仍然有疫情的變數，連蘇貞昌本人都不敢保證10月一定發放。

蔡壁如痛批，全世界有這樣的「振興」方案？有這樣的民選政府？實在太荒謬了！更荒謬的是，我們舉國之力所爭取的，只不過區區5千元的現金，「連生吃都不夠」，如此折磨人民、內耗社會資源的荒唐政策，蔡英文總統還大讚蘇內閣「沉著應對疫情威脅和許多艱難挑戰，讓疫情獲得控制，經濟穩定成長。」

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