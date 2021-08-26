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「五倍券發行日」將出爐　初步方案讓這些人哭了：100元最好

▲▼2020,經濟,消費,振興券,三倍券,行政院,壹仟變參仟。（圖／記者周宸亘攝）

▲有攤販抱怨，五倍券最小面額為200元且不能找零，相當不方便。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

行政院規劃「五倍券振興方案」傳出將在10月初上路，面額包含3張1000元、2張500元及5張200元，並且與去年三倍券一樣「無法找零」。有逢甲商圈攤販抱怨，最小面額200元且不能找零，讓他們這種小攤販相當不方便，畢竟許多小吃很難一次買到200元，希望可以有100元的面額。

台灣疫情自五月爆發以來，實施近兩個多月三級警戒，讓許多商家叫苦連天，好不容易撐到降級，生意總算有一點回溫，不論是民眾及業者都在期待，五倍券可以盡快上路，像是逢甲商圈攤販就看好，五倍券確實可以刺激經濟，對生意有一定的幫助，但最小面額一張200元且不能找零，實在困擾。

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▲三倍券上路！少數攤商有收到　寧夏夜市三倍券使用率低。（圖／記者黃士原攝）

▲五倍券最小面額為200元。（圖／資料照片）

逢甲商圈攤販告訴《東森新聞》，「我們小攤商不好收，像去年的三倍券，我們大概也只有收到1、2張，可能像大賣場一些高價的，我們平常不會買的家電或是其他（高價）的，可能會比較有幫助」。

另外也有小吃店攤販說，消費者買小吃，一般很少超過200元，五倍券如果有100元面額的話，對於小吃業來說，真的比較方便，畢竟小吃店許多東西大多是銅板價。

有經濟學者認為，大面額的五倍券比較可能流向賣場或連鎖商店，小攤販的機會相對少了許多，可能要規劃其他一些措施或優惠。

這次五倍券除了可以免費領取，選擇上有紙本及數位（可綁定信用卡、電子支付、悠遊卡或一卡通等電子票證），更新推出了「家戶綁定」，讓1人最多可以領取5人份（包含代領者自己），至於適用電商部分，目前還在討論中。

五倍券相關規畫，國發會預計26日在行政院會中，向行政院長蘇貞昌報告。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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