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騙愛心捐款轉帳多扣3000元　人妻帥回「做善事沒關係」

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻25日在臉書《爆廢二公社》PO文表示，接到一通電話聲稱每個月的愛心捐款不小心扣錯，從原本的2000元變成5000元，並要求前往ATM插卡、提供個資，她警覺是詐騙，於是找藉口想掛掉電話，對方急得直說如果沒有當天取消，以後自動扣款都會多3000元，她便回答「沒關係，多捐款、多做善事也好」。這句超帥氣的回應意外獲得破千名網友讚賞。

▲▼手機,滑手機,電話,行動裝置。（圖／記者孫于珊攝）

▲原PO捐款多年，卻突然被告知帳戶自動扣款金額出錯。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關，下同）

原PO提到，每個月都會固定捐款給某基金會2000元，採用從銀行帳戶自動扣款的方式，多年來都沒有問題，沒想到25日突然接到電話，對方聲稱不小心把每個月的自動扣款金額改成5000元，如果不同意會向銀行申請取消，並詢問她的銀行卡背面客服電話。

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然而，就在結束第一通電話3分鐘後，原PO就接到銀行電話，顯示號碼就是銀行客服，所以她沒有多加懷疑便接通，對方要求她去ATM插卡列印餘額明細，或使用網路銀行查詢，還詢問是否有其他戶頭，如實說出後，又被以「當初曾簽署保密合約無法證明是本人」為由，要求提供身分證字號等個資。

「我這時就感到很怪異，故意跟他說小孩大便了要洗屁股，晚點回撥。」原PO說，對方一聽就很著急，直說如果沒有在當天成功取消，以後每個月的扣款金額就會變成5000元，「我就馬上回答『沒關係，多捐款、多做善事也好』」，掛斷電話之後，第一通自稱是基金會人員的人又無縫接軌打來，但她沒有接。

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）

▲原PO被要求前往ATM插卡列印餘額明細，這才警覺不對勁。

事後原PO自行向基金會求證，基金會工作人員回答，如果以前扣款金額都是正確的，之後完全不會有扣錯款的事情發生。所以她決定將這段經驗公開，提醒大家注意，「還好我有馬上發現，不然我的老本就沒有了，大家要小心注意！」

有趣的是，原PO回覆詐騙集團的最後一句話「沒關係，多捐款、多做善事也好」，被網友們大讚超級帥氣，至今已有超過千名網友按讚文章。也有不少人留言表示接過類似的電話，過程完全一樣，「通常聽到要客服電話號碼，基本上就是詐騙了」、「會問帳戶內還有多少錢的，一定是詐騙」。

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