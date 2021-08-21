霸氣尪答應老婆逛101！網一看「是這一間」笑噴上香：你死定了

▲101是不少女人嚮往的精品聖地。（圖／記者蔡惠如攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台北101不僅是台灣最具指標性的地標，也是很多人嚮往的精品聖地。就有男網友在《爆廢公社》貼文，「男人可以長得醜，但不可以言而無信。答應老婆要帶她逛101的，就一定要做到！」寵妻魔人般的發言，結果配上的圖，讓網友都笑翻「你死定了」、「一小時報一次平安好嗎？我們擔心你。」

這位男網友文中相當霸氣，「答應老婆要帶她逛101的，就一定要做到！」乍看之下，根本是女人們的夢想，結果一配上圖，空氣一秒安靜，因為原PO指的101是連鎖文具品牌「101文具天堂」。貼文一出，馬上有網友留言致意，「禮儀公司找好了沒」、「新北市代表捻香致意」、「板主你好，我是生命專員，很高興為您服務。」

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▲一看到原PO說的101，網友秒笑歪。（圖／翻攝自爆廢公社）

其他人則是笑噴起鬨，「等等順便去逛百貨公司--小北百貨」、「我都跟人說，我住101樓上耶」、「你真是皮在癢」、「帶女友逛百貨，結果她很生氣（汽車百貨）」、「這個……戰場不好收拾了」、「微風廣場，去公園就能實現」、「這算什麼，我說好帶老婆去美日旅遊，也是很常去啊！不能言而無信，美濃跟日月潭。」

不過，就有女網友驚呼，這種101也是很好逛，「這地方真的是天堂」、「我好喜歡這地方，每次一待都好幾個小時」、「文具店也不錯，剛好也可挖到寶」、「這個101也很可以，照舊買爆」、「你以為文具店不能買個幾來萬嗎」、「就這樣！我老婆買了二十幾萬的削鉛筆機。」

據悉，創辦人楊智雄於民國86年就先創立一個文具連鎖加盟體系，在民國97年時，因新契機辭去原創的加盟體系，再創立101文具天堂新加盟體系。