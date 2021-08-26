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日再擴大緊急宣言適用對象　菅義偉提示解除條件

▲▼日本擬從27日起在緊急事態宣言地區追加8個道府縣。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本政府今天決定「緊急事態宣言」對象追加北海道、愛知縣等8道縣。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者楊明珠東京25日專電

因COVID-19疫情嚴峻，日本政府今天決定「緊急事態宣言」對象追加北海道、愛知縣等8道縣，這是日本本月第3度擴大緊急宣言對象。日本首相菅義偉今晚在記者會上言及解除條件。

日本政府今天召開對策本部會議，正式決定為因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，目前正在東京都、大阪府等13都府縣實施的緊急事態宣言，從本月27日起擴大，納入北海道、宮城縣、岐阜縣、愛知縣、三重縣、滋賀縣、岡山縣、廣島縣等8道縣，總計將達到21都道府縣。實施期限到9月12日止。

防疫層級僅次於緊急事態的「防止蔓延等重點措施」，同樣從本月27日起新增高知縣、佐賀縣、長崎縣與宮崎縣等4縣；加上原本已實施防止蔓延等重點措施的福島縣、山梨縣等，共12縣。實施期限到9月12日止。

儘管日本政府設定實施期限是9月12日，但受到Delta變異株肆虐影響，疫情未降溫，加上醫療體制未見改善，民眾對於政府實施緊急事態宣言或防止蔓延等重點措施的效果沒太大信心。

日本首相菅義偉今晚在首相官邸（行政中心）召開記者會說明為何要擴大緊急事態宣言以及防止蔓延等重點措施的適用對象。對於解除的條件，他表示，必需分析疫苗接種情形、重症者人數、病床利用率等才能做判斷。他說，到8月底日本民眾將近半數施打2劑疫苗，到9月底將近6成施打疫苗，將接近目前英國、美國施打疫苗的情況。

他還表示，政府已確保明年份讓民眾施打第3劑疫苗的數量，疫苗調度體制已形成。

對於學校方面疫情有擴大的情形，菅義偉強調，新學期快開學，會實施防疫對策，盡量不損及學童受教育的機會。他表示，不考慮實施全國性停課。如果學校發生有人染疫的情況，學校和自治體（都道府縣市區町村）將追蹤密切接觸者，再判斷學校是否需停課。

因疫情嚴峻導致醫療量能不足問題，菅義偉表示，將優先完善緊急醫療體制，有必要確保足以因應確診孕婦的高度醫療體制，徹底做好有緊急狀況時的迅速運送就醫，醫院、都道府縣、消防單位等都應做到資訊共有，加強聯繫。

針對有人要求政府設立「野戰醫院」一事，菅義偉表示，將善用醫院的空病床或其他設施，在全國開設14 處氧氣站作為應急的設施。

有關學校有學童染疫的問題，日本政府將努力對教職員、學童實施防疫對策。除了校方可利用線上授課、優先施打疫苗，也將安排學校教職員接受無症狀者的檢測。

為了讓疫情降溫，日本政府持續籲請民眾晚間8時以後盡量少外出、盡量減少外出購物的次數，也呼籲企業徹底實施遠距上班，以期能讓出勤人數減少7成。此外，也籲請大型購物中心進行進場人數的管理與限制。在緊急事態宣言實施期間，餐飲店一律停止提供酒類。

 

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