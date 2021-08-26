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國民最愛百香綠＋異國風情楊枝甘露入「酒」　網讚：大人Way啤酒超有感微醺

▲▼ 台啤 。（圖／資料照）

▲台啤新推出的跨界特調，將高人氣手搖茶飲搭上暢快消暑啤酒，讓網友一喝上癮。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

疫情以前，一天最期待的時光就是下班後揪好友聚餐再到酒吧續攤，幾杯調酒下肚，微醺氛圍配上朋友近況與八卦，就是最紓壓的時光，如果隔天剛好碰到休假，更是可以酣暢到天亮！然而疫情影響，想一解小酌的癮，就只能「居家喝酒」了。近來一款外包裝繽紛的高酒精啤酒，融合人氣手搖飲風味，討論度持續攀升，成為人氣竄紅的「超商必Buy款」，居家也能享受微醺滋味，驚豔萬千網友。

台啤新推出的兩款8%手搖茶飲啤酒，融合人氣手搖飲風味，以國民最愛百香綠及港式暢銷甜品楊枝甘露為基底，搭配詩意的命名「晨映百香綠」及「夕陽枝甘露」，剛上市就獲得網友好評不斷。有網友力推繽紛外包裝色彩活潑，「包裝就先加20分」，口感不只神還原市售手搖風味，更增添麥芽香氣與消暑氣泡的酒感，完全可以當成水果啤酒來喝，「是適合炎夏獨享的大人Way啤酒」。

▲▼ 台啤 。（圖／資料照）
 

網友評價「晨映百香綠」入喉會有淡淡的麥芽清香。原以為百香化身成啤酒會被麥芽味蓋過，但實際上百香果氣味濃厚，香濃口感與清新氣泡搭配效果完美，又是台灣人日常生活熟悉的好滋味，對於無法純飲啤酒略帶苦澀風味的朋友，「晨映百香綠」是非常友善的「啤酒入門款」，忍不住會一口接一口。但也有好心網友提醒，儘管入喉滑順，但實際酒精濃度8%比一般啤酒要高，小心一不注意就喝到忘我，醉倒在沙發嗨整晚。

▲▼ 台啤 。（圖／資料照）
 

「夕陽枝甘露」被網友大讚是楊枝甘露的啤酒版，超適合熱愛熱帶水果的族群，濃濃的椰奶味彷彿神遊到國外海灘度假，被評為最貼近「Piña Colada」椰奶調酒的啤酒。開罐後先是芒果和淡淡的葡萄柚味，入口後酒精感浮現上腦，再以濃濃的椰奶韻味作結，是市面上獨一無二的啤酒風味，值得在家細細品嚐。還有人自製配料加工，搭配金煌芒果跟西米露，大讚：「西米露可以咕嚕咕嚕喝的很過癮，但也醉很快，當手搖飲喝太猛8%就有感了。」

▲▼防疫,居家,台灣啤酒,手搖飲,啤酒,高酒精,高酒感,特調。（圖／記者黃克翔攝）

兩款啤酒各有愛好者，紛紛在社群上立起死忠Flag評論，超美包裝更是吸引眾多網友在IG上分享，「百香我的愛，有百香就買爆」、「最怕酒感很重的調酒，百香的我可以」、「我喜歡夕陽枝甘露口味的，跟喝麻X手搖飲很像，但有微微的酒精感，味道很濃厚，真的會不小心喝太快XD」、「楊枝甘露口味嗎？好酷，晚上下班來去看看！」而慶祝台灣疫情漸獲控制，還有網友發揮創意，打趣用「晨映百香綠」敬好久不見的「嘉玲」終於回來了！

▲▼ 台啤 。（圖／資料照）
▲喝慣了啤酒又不想喝一般調酒，台啤手搖茶飲特調要幫酒咖把想喝手搖又想喝啤酒的心一次滿足。

無論包裝和酒款設計都超誘人的手搖茶飲特調，有別於台啤過往商品，巧妙融合手搖飲及啤酒，除了兩款高酒精啤酒，還有無酒精啤酒風味飲料「烈日芒果冰茶」、「星月荔枝烏龍」，以「晨映、夕陽、烈日、星月」四種時刻全天候陪伴著你，一同交織出酸甜香清爽又帶有濃厚麥芽香氣的難忘夏天。

即日起只在全家便利商店限定販售，不管是酒量好的酒咖享受「微醺」，或是平常不敢碰酒又愛喝手搖的女孩們體驗「偽醺」，四款手搖茶飲特調任君挑選，絕對能夠滿足不同消費者挑剔的嘴。

▲▼防疫,居家,台灣啤酒,手搖飲,啤酒,高酒精,高酒感,特調。（圖／記者黃克翔攝）

►靠一台小機器，戒掉手搖飲！

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