非洲豬瘟「殺到家門口」！7%走私肉品陽性　農委會祭120萬檢舉獎金

▲養豬場加強消毒作業。（圖／農委會提供）

記者崔至雲／台北報導

台灣出現首宗來自越南的走私非洲豬瘟肉品且流入市面。農委會主委陳吉仲今（25日）晚間召開記者會指出，目前已請警政單位清查上中下游養豬場通路，已檢驗54件有4件是非洲豬瘟陽性肉品。陳吉仲憂心表示，真的要好好把畜牧場顧好，「病毒就在我們家門口了」。

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▲陳吉仲說明防疫作為。（圖／翻攝自防檢局直播）



陳吉仲指出，警政單維目前清查中下游5321處，各單位送家衛所檢疫54件，PCR陽性4件，其中含有2件生豬肉，40件陽性8件待檢驗，2件代複驗，全國養豬戶數約6400場，即日起至中秋節前，目標就是要守好全國養豬場。

陳吉仲表示，目前已反覆查核全國6000餘場養豬場，杜絕違法使用廚餘養豬，且檢調已成立專案小組，全面追查從邊境到國內的所有違法走私越南豬肉製品。下星期一前食藥署也會完成清查國內有販售越南食品的店家。

▲聯合稽查小組稽查冰箱存放物品 。（圖／農委會提供）

陳吉仲提到，國內現有676場廚餘養豬場，已全面完成查核高溫蒸煮程序，公開場所放置之廚餘桶已全面移除。請勞動部及內政部加強向外籍移工、入籍新移民宣導勿購買來自他國之違法肉品。

陳吉仲強調，無使用蒸煮設備卻使用廚餘的畜牧場，將依飼料管理法處3萬至300萬罰鍰。同時也鼓勵民眾檢舉違反業者，農委會將提供檢舉獎金最高120萬元。並透過各縣市農政、養豬協會、飼料公會及用藥公會總動員杜絕違法行為。

▲▼查獲走私肉製品。（圖／農委會提供）