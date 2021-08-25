　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

非洲豬瘟「殺到家門口」！7%走私肉品陽性　農委會祭120萬檢舉獎金

▲▼ 防檢局稽查走私肉品,非洲豬瘟 。（圖／農委會提供）

▲養豬場加強消毒作業。（圖／農委會提供）

記者崔至雲／台北報導

台灣出現首宗來自越南的走私非洲豬瘟肉品且流入市面。農委會主委陳吉仲今（25日）晚間召開記者會指出，目前已請警政單位清查上中下游養豬場通路，已檢驗54件有4件是非洲豬瘟陽性肉品。陳吉仲憂心表示，真的要好好把畜牧場顧好，「病毒就在我們家門口了」。

▲▼陳吉仲說明防疫作為。（圖／翻攝自防檢局直播）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳吉仲說明防疫作為。（圖／翻攝自防檢局直播）

 陳吉仲指出，警政單維目前清查中下游5321處，各單位送家衛所檢疫54件，PCR陽性4件，其中含有2件生豬肉，40件陽性8件待檢驗，2件代複驗，全國養豬戶數約6400場，即日起至中秋節前，目標就是要守好全國養豬場。

陳吉仲表示，目前已反覆查核全國6000餘場養豬場，杜絕違法使用廚餘養豬，且檢調已成立專案小組，全面追查從邊境到國內的所有違法走私越南豬肉製品。下星期一前食藥署也會完成清查國內有販售越南食品的店家。

▲▼ 防檢局稽查走私肉品,非洲豬瘟 。（圖／農委會提供）

▲聯合稽查小組稽查冰箱存放物品 。（圖／農委會提供）

陳吉仲提到，國內現有676場廚餘養豬場，已全面完成查核高溫蒸煮程序，公開場所放置之廚餘桶已全面移除。請勞動部及內政部加強向外籍移工、入籍新移民宣導勿購買來自他國之違法肉品。

陳吉仲強調，無使用蒸煮設備卻使用廚餘的畜牧場，將依飼料管理法處3萬至300萬罰鍰。同時也鼓勵民眾檢舉違反業者，農委會將提供檢舉獎金最高120萬元。並透過各縣市農政、養豬協會、飼料公會及用藥公會總動員杜絕違法行為。

▲▼ 防檢局稽查走私肉品,非洲豬瘟 。（圖／農委會提供）

▲▼查獲走私肉製品。（圖／農委會提供）

▲▼ 防檢局稽查走私肉品,非洲豬瘟 。（圖／農委會提供）

►5880元全家爽住遠雄悅來、爽玩海洋公園

ET快訊
水神夜襲11縣市！升級豪雨警戒　「雷雨彈」猛炸半個台灣
快訊／基隆30歲夫妻打高端「癱軟、四肢無力」　今晚再次送醫
桃園男打完高端後突「倒地猝死」　妻悲痛發聲
快訊／高雄也淪陷！驗出首例非洲豬瘟荷葉包肉　已賣光光
鄧佳華「離職日月光」　不甘心淚崩：命運在捉弄我
「地區選這國家」提升舊iPhone速度！　達人曝：有可能
名醫神預言「本土+0」　再曝台灣下一步考驗

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高端開打3天「已4人猝死」　4例初判死因、調查進度一次看

水神夜襲11縣市！升級豪雨警戒　「雷雨彈」猛炸半個台灣下得更晚

非洲豬瘟攻台！農委會：「廚餘是最後防線」守到九月底就保住了

「臉上2處長痘痘」要開始衰了！命理師曝5大徵兆：錢都留不住

名醫神預言「本土+0」！再曝台灣下一步考驗：一定平安

非洲豬瘟「殺到家門口」！7%走私肉品陽性　農委會祭120萬檢舉獎金

睽違13年！新加坡航空今復飛台北至洛杉磯　即起每週3班直飛

鄧佳華火速「離職日月光」！不甘心淚崩：命運在捉弄我

台灣首間松屋撤出新光南西　8／31最後營業日

南投市萬噸垃圾發臭！代燒機組歲修　市長要求縣環保局公平去化

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

巨石強森巧遇粉絲「停車打招呼！」　超親民舉動引暴動尖叫：喔買尬～

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

汐止新台五路8旬老婦「闖紅燈」　遭機車撞上倒地！頭部擦傷送醫

「30歲上班族」抱走威力彩27億？ 里長駁：根本不知道中獎者是誰

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

徐懷鈺出道23年「臉蛋變這樣」　近照曝光…網驚：第一眼認不出！

高端開打3天「已4人猝死」　4例初判死因、調查進度一次看

水神夜襲11縣市！升級豪雨警戒　「雷雨彈」猛炸半個台灣下得更晚

非洲豬瘟攻台！農委會：「廚餘是最後防線」守到九月底就保住了

「臉上2處長痘痘」要開始衰了！命理師曝5大徵兆：錢都留不住

名醫神預言「本土+0」！再曝台灣下一步考驗：一定平安

非洲豬瘟「殺到家門口」！7%走私肉品陽性　農委會祭120萬檢舉獎金

睽違13年！新加坡航空今復飛台北至洛杉磯　即起每週3班直飛

鄧佳華火速「離職日月光」！不甘心淚崩：命運在捉弄我

台灣首間松屋撤出新光南西　8／31最後營業日

南投市萬噸垃圾發臭！代燒機組歲修　市長要求縣環保局公平去化

輔導減班休息事業單位　台南市勞工局保障勞工權益

「爆床照粉絲」再PO聊天紀錄！　暗嗆Lucas非親自道歉：算什麼男人

打球囉！雙北運動場域解禁一次看　全程須佩戴口罩

「政府應停打高端」　趙少康批陳時中：死因沒確定就開始帶風向

高端開打3天「已4人猝死」　4例初判死因、調查進度一次看

鬼月穿搭有禁忌！破褲會被當同類，「露肩」款式小心引色鬼上身

柯震東戀上大15歲人妻女星　女方曝愛上他過程：很簡單不自覺

水神夜襲11縣市！升級豪雨警戒　「雷雨彈」猛炸半個台灣下得更晚

劉德華「10年替身」熬成影帝！新片橫掃國際大獎

快訊／基隆30歲夫妻打高端「癱軟、四肢無力」　今晚再次送醫

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

生活熱門新聞

藝Fun券、動滋券來了！5票券統一抽籤

快訊／基隆30多歲夫妻打高端「癱軟、狂打冷顫」2人送醫

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

八大停業！小姐喊「撐不下去」曝奢侈開銷　眾怒：活該

「麟洋配悠遊卡」驚傳違法　神祕經紀人恐害2人被迫離隊

美髮師「丁字褲剪髮」　網友都暴動！

網驚爆「鄧佳華已離職」！本尊回應了

再爆40多歲基隆女昨打高端後死亡！張上淳：主動脈剝離

辣妹掛兩片布取餐　「雙球包不住」兩側炸出！

第七輪AZ「本週公布規劃」！45萬長者還在等第二劑

快訊／高雄8行政區「明8點起停水23小時」！

高端開打三天「4起接種後死亡」

「離職日月光」原因曝光！鄧佳華：已投竹科新履歷

愛上拳擊！正妹老師「17秒跳躍擊拳」畫面曝光

更多熱門

相關新聞

非洲豬瘟疫情拉警報！陳吉仲19:00說明

非洲豬瘟疫情拉警報！陳吉仲19:00說明

台灣出現首宗來自越南的走私非洲豬瘟肉品且流入市面。農委會主委陳吉仲今（25日）早指出，今天又查到4件不合格商品，要求各地方政府加強稽查各養豬場。農委會稍早宣布，將於晚間7點召開「市面查獲走私越南非洲豬瘟陽性豬肉品案」說明記者會，將由陳吉仲主持。

即／彰化5條鹹蛋蝦子香腸驗出非洲豬瘟

即／彰化5條鹹蛋蝦子香腸驗出非洲豬瘟

越南走私月餅驗出非洲豬瘟病毒

越南走私月餅驗出非洲豬瘟病毒

台南疫情59天+0

台南疫情59天+0

高雄移民署多國語言宣導防範非洲豬瘟　確保健康過中秋

高雄移民署多國語言宣導防範非洲豬瘟　確保健康過中秋

關鍵字：

非洲豬瘟月餅香腸陳吉仲

讀者迴響

熱門新聞

藝Fun券、動滋券來了！5票券統一抽籤

即／44歲男接種高端「2天後死亡」

李洋父：不排除不當土銀公務員　離開月損至少9萬

快訊／基隆30多歲夫妻打高端「癱軟、狂打冷顫」2人送醫

影／作家陸之駿打高端猝死　兒「一個字」回應

逼近7萬元！史上最貴iPhone來了　4款機型、多色可選

快訊／「FBI帥哥」鄧佳華做一週離職了　日月光證實：培訓考核沒過

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

快訊／Lucas手寫信認罪：對不起讓你們失望了

Lucas初約會就要求去家裡！第3位受害女爆床照

八大停業！小姐喊「撐不下去」曝奢侈開銷　眾怒：活該

牧師聲稱會復活　活埋3天嚇壞信徒

她揭小禎慣性說謊　騙粉絲運動瘦40kg卻是靠手術

王齊麟女朋友首度曝光！　23cm超萌身高差全直擊

「麟洋配悠遊卡」驚傳違法　神祕經紀人恐害2人被迫離隊

更多

最夯影音

更多
小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃
男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

巨石強森巧遇粉絲「停車打招呼！」　超親民舉動引暴動尖叫：喔買尬～

巨石強森巧遇粉絲「停車打招呼！」　超親民舉動引暴動尖叫：喔買尬～

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面