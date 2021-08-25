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快訊／高雄也有！驗出首例非洲豬瘟荷葉包肉　已經賣光

▲▼高雄查獲越南荷葉包肉被驗出非洲豬瘟病毒。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄查獲越南進口、疑似非洲豬瘟的肉製品，其中荷葉包肉今被驗出非洲豬瘟病毒。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台灣出現首宗來自越南的走私非洲豬瘟肉品且流入市面，高雄警方23日查獲16.1公斤的可疑越南進口肉製品，其中，荷葉包肉今（25）日被驗出有非洲豬瘟病毒，成高雄首例。警方表示，追查雜貨店時肉製品都已經賣完了，會繼續追查後續流向。

因應這次走私食品專案查緝，高雄市警政等單位已查扣疑似非法輸入食品計6案9件，品項有牛肉乾、雞肉絲、荷葉包肉及熟食雞肉等合計38.3公斤，由農業局動保處採樣送驗中。

動保處晚間證實，送驗的荷葉包肉確定被驗出含有非洲豬瘟的病毒，是這次專案查緝以來的首例。這批貨是由林園分局所查獲，2名女子持有越南進口疑似肉製品，包含牛肉乾約5公斤、雞肉絲約10公斤，荷葉豬肉0.3公斤，豬肉火腿腸2包。

不過，警方表示，追查到下游雜貨店時現場肉製品都已經賣完了，店內已無存貨，女子供稱是自己吃，也有賣給少數姊妹，後續將持續追查流向跟進貨來源。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

高雄市長陳其邁今日中午召集市府各相關單位，並指示全面啟動各項防堵措施，並加強廚餘使用及流向追蹤管理，持續稽查轄內各餐飲店及販售食品據點，強化豬場生物安全及外配家庭防疫宣導，防範非法商品流入市面。

陳其邁裁示，農業局應儘速完成轄內442場養豬場豬隻健康情形訪視，並督導各養豬場落實自衛防疫工作，強化各項生物安全防疫措施，另針對曾使用廚餘餵飼養豬場加強稽查。

另外，環保局針對轄內5戶廚餘再利用養豬場加強稽查，確認是否均依規定完成高溫蒸煮，及持續追蹤本市廚餘流向及處理方式。

同時請衛生局持續針對轄內越南餐飲、販售業稽查來源不明的豬肉相關製品，防範非法商品流入市面；民政局應針對本市各行政區清查轄內是否有非經申請許可，使用廚餘養豬之情形。

警察局則依相關情資持續訪查轄內各外籍移工、外籍配偶光顧餐飲店及販售食品據點，以確認有無使用或販售非法走私食品；警察同仁巡邏發現路邊、巷口有回收餿水桶通報環保單位速回收。

▲▼高雄查獲可疑非洲豬瘟肉製品。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄查獲越南進口、疑似非洲豬瘟的肉製品。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄查獲可疑非洲豬瘟肉製品。（圖／記者賴文萱翻攝）

農業局張清榮局長指出，由於國內首次傳出查獲帶有非洲豬瘟病毒之走私肉品，市府相關單位已同步啟動相關防疫作為：農業局畜產科、動保處及市府環保局共同完成現場查核31場曾經使用廚餘養豬場，目前均無使用廚餘餵飼；衛生局完成市場稽查183處攤商及店家，經查現場無販售違法豬肉或來路不明肉類製品；環保局針對轄內5戶廚餘養豬場加強掌控，並依規定要求確實蒸煮後才能再利用，以有效阻絕病原傳播途徑。

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