非洲豬瘟攻台！農委會：「廚餘是最後防線」守到九月底就保住了

▲防檢局稽查走私肉品。（圖／農委會提供）

記者崔至雲／台北報導

非洲豬瘟病毒攻入台灣，農委會強調，廚餘是最後一段防線，一定要守下來！農委會副主委黃金城說，現在畜牧場仍然安全，但病毒有潛伏期，現在起是關鍵時刻，到九月底沒有發病，就是保住了。

農委會主委陳吉仲表示，警政署截至今日共清查5321處，並與各縣市查獲之豬肉產品，均採樣送至家畜衛生試驗所或非洲豬瘟初篩實驗室檢驗中。截至下午5點前統計，已累計送驗樣品數14縣市共54件檢體，其中4件陽性、40件為陰性、8件檢驗中、2件待複驗。全國養豬場訪視已累計訪查3607場，皆未購買越南豬肉產品。

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▲陳吉仲說明防疫作為。（圖／翻攝自防檢局直播）

陳吉仲也提到，已與各縣市政府合作，查核各地養豬場使用廚餘情況，一旦發現違規將依《飼料管理法》裁處3萬元至300萬元。也請衛生單位對市售商店、餐廳及小吃業者積極查緝，不得違法使用走私肉品。

不少民眾擔心，病毒是否入侵畜牧場？台灣豬是不是有危險了？副主委黃金城說明，病毒離牧場有多近無法預測，農委會監控養豬場至今，從健康豬隻、化制場死豬到淘汰的母豬，都沒有問題，但病毒有潛伏期，至九月底仍無豬隻發病，就保住了。



黃金城說，鄧姓母女走私肉品遭警調稽查發現已經流到1300多處，最早追蹤從3月份就開始了，亞洲地區目前只有日本跟台灣是非洲豬瘟陰性國家，沒有任何案例，廚餘是最後一道防線，「去年最多是從海漂豬身上驗到病毒，但是這次他真的到我們境內來了」，雖然無法預測到底有多近，但是現在養豬場的健康沒有問題，台灣畜牧場還算安全。