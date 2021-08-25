2度性侵落單女判10年半　惡狼提再審...法官批：浪費司法資源

▲鄭姓男子23年前在路上隨機尋找落單女子，朝女子眼睛猛噴不明液體，導致女子短暫失明，再對其性侵得逞。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pxhere）



記者林冠吟／台北報導

桃園一名鄭姓男子23年前深夜，行經桃園縣平鎮某機車行時，看見小芳（化名）獨自一人頓起色心，攔下小芳後，竟拿出一瓶成分不明的噴霧劑，猛噴小芳，造成小芳視力模糊，威脅她不乖乖就範「就殺死妳」，隨後先是痛毆小芳，再對其性侵得逞；相隔一年，沒想到鄭男再次隨機尋找落單女子，對其性侵得逞。一審，判其應執行有期徒刑10年6月，鄭男不服再提上訴，二、三審皆駁回其上訴，但鄭男仍不死心，聲請再審，如今再次遭到駁回。

1998年深夜，鄭姓男子騎著一台野狼125，行經當時仍未升格成直轄市的桃園縣平鎮市時，看見小芳深夜獨自一人在機車行前，鄭男攔下小芳，趁其不備，對其猛噴一瓶噴霧劑，造成小芳視力模糊、眼睛刺痛，還抓住小芳的脖子恫嚇她「不乖乖就範，就殺死妳」，讓短暫失明的小芳不敢輕舉妄動。沒想到，鄭男卻突然發狠，對小芳痛打一頓後，再將小芳載去不明地點，對其性侵得逞。

相隔不到一年，1999年5月晚間7時許，鄭男再次在路上尋找落單女性，這次她看見小花（化名）獨自一人走在路上，一時間精蟲上腦，竟以身形、體力優勢，強行將小花拉入竹林，對其性侵得逞。

事後小芳和小花也顧不得自己的傷勢，急忙驗傷報警。庭審時，鄭男雖坦承一切罪刑，卻向法官辯稱自己只要有服用「若平」安眠藥，就會對案發過程沒有記憶，導致其行兇時無法辨識其行為能力，要求減刑，但法官審理後卻發現，鄭男犯案行兇時，根本沒吃安眠藥。

一審法官認為，鄭男為滿足自己的性慾，不顧小芳和小花的意願，以強暴、脅迫的方式威脅2人，對2人造成難以彌補的傷害，依強姦和強制性交罪，各判其有期徒刑7年和3年10月，應執行有期徒刑10年6月。鄭男不服，再提上訴。

二、三審鄭男主張其案已過時效，主張員警採樣有瑕疵，要求從輕量刑，但法官認為鄭男主張無效，駁回其上訴，維持原判，全案定讞。

不過鄭男卻仍不死心，最高法院駁回其上訴後，聲請再審。高等法院審理後指出，鄭男犯案證據確鑿，法院審理程序規定已明，無須再釐清或補正，鄭男聲請再審之請「顯然無必要」，更有浪費司法資源之嫌，駁回其聲請。

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