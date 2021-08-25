三度性侵同居人幼女　他求「以撫養費換減刑」判決出爐

▲廖姓男子為毛毛母親的同居人，竟利用照顧毛毛之際，多次對其性侵得逞。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／台南報導

雲林一名廖姓男子和毛毛（化名）的母親有同居關係，毛毛平時雖由爺爺照料，未和母親同住，但偶爾會到母親的租屋處找媽媽，未料廖姓同居人為滿足自己的性慾，自2017年起，三度對毛毛性侵得逞，直到被毛毛的生父發現後，怒報警處理。一審，法官依法判其應執行有期徒刑4年8月，檢察官不服再提上訴；台南高分院審理後，駁回其上訴，維持原判決。

廖姓男子為毛毛母親的同居人，毛毛平時雖由爺爺照料，但仍偶爾會到母親的租屋處找母親，2017年起，當時毛毛未滿7歲，廖男為滿足自己的性慾，竟違反毛毛的意願，用手伸進內褲碰觸毛毛的性器官，對其性侵得逞一次。然而相隔2年，在毛毛即將升小四的暑假之際，廖男幫毛毛母親搬家，利用下午載著毛毛去找母親的的空檔，竟同日連續兩次對毛毛再次猥褻並性侵得逞，直到毛毛的生父偶而發現後，怒向警局報案處理。

庭審時，廖男坦承一切犯行。偵訊時，檢調也詢問毛毛當時情形，毛毛也向檢調證稱，「廖男每次對我這樣做的時候，我都有說『不要』。」檢調經查後更發現，廖男第一次對對毛毛性侵得逞時，毛毛未滿7歲；第二次性侵時，毛毛仍然未滿14歲，廖男明知毛毛未成年，為滿足一己私慾，竟數次對毛毛伸出狼爪。

一審法官指出，考量廖男並未以暴力或體力優勢壓制毛毛，相對於其他犯行，罪刑較輕，且廖男事後也與毛毛和解，並對毛毛和毛毛生父道歉，承諾會繼續代替毛毛的母親，負擔毛毛的撫養費用直到毛毛成年。毛毛父親則表示，廖男的賠償金額雖然不高，但可以肯定其犯後態度良好，若廖男可以遵守承諾，希望向法官請求減輕廖男量刑，而毛毛事後也對廖男的量刑無意見，一審判期應執行有期徒刑4年8月，但檢察官不服再提上訴。

台南高分院審理後指出，廖男因故認識毛毛，卻利用照顧毛毛的機會，利用毛毛對其信任，違反其意願，多次對其性侵得逞，造成毛毛身心受創，並非可取，但廖男事後已和毛毛達成和解，更願意負擔毛毛直到成年前的撫養費，認為一審量刑無誤，駁回檢察官上訴，維持原判決。

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