　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

三度性侵同居人幼女　他求「以撫養費換減刑」判決出爐

▲▼女孩,女童,性侵,霸凌,性騷,虐待,虐童,性暴力。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲廖姓男子為毛毛母親的同居人，竟利用照顧毛毛之際，多次對其性侵得逞。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／台南報導

雲林一名廖姓男子和毛毛（化名）的母親有同居關係，毛毛平時雖由爺爺照料，未和母親同住，但偶爾會到母親的租屋處找媽媽，未料廖姓同居人為滿足自己的性慾，自2017年起，三度對毛毛性侵得逞，直到被毛毛的生父發現後，怒報警處理。一審，法官依法判其應執行有期徒刑4年8月，檢察官不服再提上訴；台南高分院審理後，駁回其上訴，維持原判決。

廖姓男子為毛毛母親的同居人，毛毛平時雖由爺爺照料，但仍偶爾會到母親的租屋處找母親，2017年起，當時毛毛未滿7歲，廖男為滿足自己的性慾，竟違反毛毛的意願，用手伸進內褲碰觸毛毛的性器官，對其性侵得逞一次。然而相隔2年，在毛毛即將升小四的暑假之際，廖男幫毛毛母親搬家，利用下午載著毛毛去找母親的的空檔，竟同日連續兩次對毛毛再次猥褻並性侵得逞，直到毛毛的生父偶而發現後，怒向警局報案處理。

庭審時，廖男坦承一切犯行。偵訊時，檢調也詢問毛毛當時情形，毛毛也向檢調證稱，「廖男每次對我這樣做的時候，我都有說『不要』。」檢調經查後更發現，廖男第一次對對毛毛性侵得逞時，毛毛未滿7歲；第二次性侵時，毛毛仍然未滿14歲，廖男明知毛毛未成年，為滿足一己私慾，竟數次對毛毛伸出狼爪。

一審法官指出，考量廖男並未以暴力或體力優勢壓制毛毛，相對於其他犯行，罪刑較輕，且廖男事後也與毛毛和解，並對毛毛和毛毛生父道歉，承諾會繼續代替毛毛的母親，負擔毛毛的撫養費用直到毛毛成年。毛毛父親則表示，廖男的賠償金額雖然不高，但可以肯定其犯後態度良好，若廖男可以遵守承諾，希望向法官請求減輕廖男量刑，而毛毛事後也對廖男的量刑無意見，一審判期應執行有期徒刑4年8月，但檢察官不服再提上訴。

台南高分院審理後指出，廖男因故認識毛毛，卻利用照顧毛毛的機會，利用毛毛對其信任，違反其意願，多次對其性侵得逞，造成毛毛身心受創，並非可取，但廖男事後已和毛毛達成和解，更願意負擔毛毛直到成年前的撫養費，認為一審量刑無誤，駁回檢察官上訴，維持原判決。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

【更多新聞】

打完高端隔天身亡...專欄作家急救畫面曝！電擊後送醫救不回

公公趁兒不在竟起亂倫色心　媳婦驚恐淚喊「不要」仍遭狼襲

嘿咻14歲國中女仍不滿足　噁男誘13歲少女拍裸照再壞壞

►在家爽吃大廚好料還能省下外送費！

ET快訊
台南查獲走私越南月餅！　「非洲豬瘟」檢驗結果出爐
主持人抓女進房性侵！　41秒完整監控片曝光
快訊／陸軍中將副司令兒酒醉鬧事　軍方處分公布
Delta大魔王！34人打過疫苗還是感染　境外移入近九成都是
幫總統打疫苗被虧「抽海陸」！　美女護理長回應了
八大停業3個月！小姐苦喊「撐不下去」　曝奢侈開銷引眾怒
2月大男嬰被活活悶死！調查揪19年凶案　母鬼月祭拜被逮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

還原事發經過！高雄19歲男「狂丟洗衣球」跟媽吵架…爸逼睡覺慘失手

彰化越南商店滿冰箱不明肉品　業者：都是親友寄來的

生態調查拍攝遭阻罵人「番仔」　法官因一關鍵判無罪

弄丟5萬元警認真幫找回　越南單親媽大讚：台灣警察真的很棒

IG曬前女友裸照！還標記她帳號　他再嗆新歡：鰻魚跟蚯蚓一樣細

聽到有人喊「車子冒煙」　他衝出超商...愛車引擎蓋已焦黑！

高雄回收車路上突悶燒起火！原因找到了　滿地垃圾噴一地臭爆

僱主變袋屍！派遣工悶殺僱主一度無罪改判15年定讞

夜店殺警要角萬少丞發監前又惹禍　內湖飛車撞仇家再加判6月定讞

天母酒吧5打3 　23歲屁孩譙警XX娘X掰秒被銬！沒梅花座一併罰

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

汐止新台五路8旬老婦「闖紅燈」　遭機車撞上倒地！頭部擦傷送醫

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

「30歲上班族」抱走威力彩27億？ 里長駁：根本不知道中獎者是誰

紅線違停堵整條巷道...被警開單　稱在下貨！錄影反嗆「丟臉的保母」

2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」

徐懷鈺出道23年「臉蛋變這樣」　近照曝光…網驚：第一眼認不出！

還原事發經過！高雄19歲男「狂丟洗衣球」跟媽吵架…爸逼睡覺慘失手

彰化越南商店滿冰箱不明肉品　業者：都是親友寄來的

生態調查拍攝遭阻罵人「番仔」　法官因一關鍵判無罪

弄丟5萬元警認真幫找回　越南單親媽大讚：台灣警察真的很棒

IG曬前女友裸照！還標記她帳號　他再嗆新歡：鰻魚跟蚯蚓一樣細

聽到有人喊「車子冒煙」　他衝出超商...愛車引擎蓋已焦黑！

高雄回收車路上突悶燒起火！原因找到了　滿地垃圾噴一地臭爆

僱主變袋屍！派遣工悶殺僱主一度無罪改判15年定讞

夜店殺警要角萬少丞發監前又惹禍　內湖飛車撞仇家再加判6月定讞

天母酒吧5打3 　23歲屁孩譙警XX娘X掰秒被銬！沒梅花座一併罰

中華男籃飛關島拚亞洲盃門票　ELEVEN體育家族2場都有播

總統初選嚐苦果！吳敦義為2020敗選道歉了　籲審慎評估「全民調」

最美雙胞胎「買黃金區2000萬房產」！月還5萬扛30年　卻爆收入卡關

還原事發經過！高雄19歲男「狂丟洗衣球」跟媽吵架…爸逼睡覺慘失手

彰化越南商店滿冰箱不明肉品　業者：都是親友寄來的

18至20歲沒疫苗！蔡炳坤：憂9月大學開學　選課自由、教室不固定⋯

傳鄭文燦組閣「代表桃園建設得好」　鄭運鵬：其他東拼西湊亂掰的

炎炎夏日停等紅燈陰影處躲太陽　小心代價高！

帕運入場還是喊台灣！　謝長廷讚NHK主持人專業

柯瑞向44歲布雷迪請教延長生涯　秘訣過40保持一種心態

第一次做臉！黑頭粉刺飽滿噴發　壓下去「巨大鐘乳石」瞬間彈出

社會熱門新聞

影／作家陸之駿打高端猝死　兒「一個字」回應

岡山男遭父親充電線勒脖　臉色發黑倒地

拒「換妻」老公竟出大絕　帶正妹砲友多人連結

2月大男嬰沉魚池19年　狠母鬼月祭拜被警活逮

「11P性愛趴」3女激戰8男　邪惡淫媒曝光

即／NCC專委「盜木生火」玉山狂燒12天　檢方起訴

桃園新增20處闖紅燈科技執法　9/1上路

柴山秘境3天2死！天然鐵絲網成奪命關鍵

快訊／新北39歲男昨打高端　今浴室昏倒不治

三重又抓到走私肉品！冰箱塞滿越南香腸

「超乖學霸男」吃了蹺家少女！　下場慘了

甜美人妻看牙遭強吻　醫毀三觀錄音檔曝

孝子大亨人間蒸發卻回LINE　包公斷案直指藏屍地

戀童癖養小鬼成魔　買凶殺小六男童陪葬

更多熱門

相關新聞

防杜非洲豬瘟流竄　移民署雲林隊總查訪店家

防杜非洲豬瘟流竄　移民署雲林隊總查訪店家

日前檢警查獲越南走私的肉類包裹中檢驗出非洲豬瘟陽性反應，深入追查發現非法進口加工肉類品已銷售全台。移民署南區事務大隊雲林服務站及專勤隊今(24)日結合通譯前往越南餐廳、東南亞百貨商店發放多語宣導傳單，提醒業者被查獲者可處最高100萬元的罰鍰，可處7年以下有期徒刑或併科300萬元以下罰金。

公公趁起亂倫色心　媳婦淚喊不要仍遭狼襲

公公趁起亂倫色心　媳婦淚喊不要仍遭狼襲

飯店夯推香蔥麵包雞外帶！想嚐需2天前預約

飯店夯推香蔥麵包雞外帶！想嚐需2天前預約

女童闖入野熊和狼森林　奇蹟存活3晚

女童闖入野熊和狼森林　奇蹟存活3晚

非洲豬瘟肉製品雲林全面清查　3件已下肚

非洲豬瘟肉製品雲林全面清查　3件已下肚

關鍵字：

雲林同居人女童性侵

讀者迴響

熱門新聞

快訊／基隆30多歲夫妻打高端「癱軟、狂打冷顫」2人送醫

影／作家陸之駿打高端猝死　兒「一個字」回應

藝Fun券、動滋券來了！5票券統一抽籤

Lucas初約會就要求去家裡！第3位受害女爆床照

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

王齊麟女朋友首度曝光！　23cm超萌身高差全直擊

她揭小禎慣性說謊　騙粉絲運動瘦40kg卻是靠手術

女兒溜滑梯　她驚見「陰森白臉」嚇爆

王嘉爾爆簽下2台灣歌手「IG貼文洩密」網嗨了

《天天向上》男星拖行性侵受害女畫面曝光

王齊麟女朋友身分起底！　形象照自帶氣場

「麟洋配悠遊卡」驚傳違法　神祕經紀人恐害2人被迫離隊

王齊麟甜美正宮首曝光！洩23cm超萌身高差

中國粉絲也爆Lucas劈腿！「把粉絲當後宮」無套上床

名單曝光！內閣傳9月改組　鄭文燦接行政院長

更多

最夯影音

更多
小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃
男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

汐止新台五路8旬老婦「闖紅燈」　遭機車撞上倒地！頭部擦傷送醫

汐止新台五路8旬老婦「闖紅燈」　遭機車撞上倒地！頭部擦傷送醫

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面