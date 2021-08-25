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女遭主持人拖進房性侵！再PO長文曝關鍵錄音：他當著警察的面承認

▲警方回應錢楓被爆性侵一案。（圖／翻攝自微博／錢楓oscarqian、小藝希望壞人被懲罰）

▲警方回應錢楓被爆性侵。（圖／翻攝自微博／錢楓oscarqian、小藝希望壞人被懲罰）

記者鄭思楠／綜合報導

微博一位化名「小藝」的女子在24日曝光，自己遭大陸男主持人錢楓在2019年2月下藥性侵，後來雖然報警處理，卻沒被立案。警方在24日晚間火速發表調查結果，稱當時有收到報案並著手調查，但因為取得的證據無法證明性侵，所以才會不予立案。對此，女方再次發長文回應，公布了曾和警方溝通的錄音，稱錢楓曾在調解室當著刑警的面承認強姦。

受害者「小藝」深夜再發文，她回應網友質疑，「如果我收過錢楓一分錢，請警方立即逮捕我。從事發到現在，如果我朝錢楓及身邊人，勒索過一分錢，或者有任何一個字涉及，請警方立即逮捕我。」

她進一步解釋，「我只是一個普通女孩，事發後，我沒有調用監視器畫面的權利，你們現在看到的視頻，是我報警後，自己去事發小區，以我丟東西為由，才被允許觀看，用手機匆匆錄了幾段。視頻中很明顯，我已經喝醉了，是被錢楓一路拖拽。」

此外，「小藝」還表示，「兩年多前，審訊室里錢楓承認強姦後，警方讓我簽調節書。我不同意，不久後收到不予立案證明。我簽了，我不懂法律，我以為我證據不足，只能讓惡人逍遙法外。兩年時間，我咨詢了懂法律的朋友，我覺得我的證據可以證明我被強姦。我希望警方能對當年為什麼不予立案給予解釋。」

警方通報稱，經查，2019年2月15日22時許，長寧警方接蕭某（即發帖網友）報案稱，其於2019年2月14日晚與錢某等朋友聚餐飲酒唱歌後，在錢某住處遭其強姦，警方即依法受理。

當時，專案組第一時間開展了全面調查取證工作，為報案人開具驗傷單進行身體檢查；對案發現場進行細緻勘查，提取雙方相關生物檢材並進行司法鑑定；對涉事雙方、參與聚餐相關人員、網約車司機、小區保安等開展調查取證；調取案發地周邊場所視頻資料等。專案組綜合證據情況認為，「現有證據不能證明存在強姦犯罪事實」。

通報表示，上海長寧警方2019年3月15日已依法作出不予立案決定，將《不予立案通知書》直接送達蕭某，並告知其可在收到通知書之日起7日內向公安機關申請複議。蕭某未提出異議並簽字確認，之後也未申請複議。

最後，通報指出，根據大陸《刑事訴訟法》有關規定，蕭某如有其它新增涉案證據，可向警方提供，警方將依法開展調查。廿蕭某如對長寧警方作出的不予立案決定不服，可向檢察機關申請立案監督。

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