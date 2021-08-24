日商主管竊公款3千萬斗內直播主　討餘款300萬二審再遭駁

▲日商前高級主管竊公款斗內直播主，討餘款3百萬二審再敗訴。此為示意圖，非本文當事人。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者吳銘峯／台北報導

日商台灣瑞環公司前翁姓管理部長迷戀直播主，竟偷走公司3千2百多萬資產，全部拿去打賞、斗內（英文Donate）。事發後翁男遭起訴判刑，由於他還有價值超過3百萬元的點數放在《17》直播沒花完，他提出民事訴訟要求退還。一審判他敗訴，上訴二審後，高等法院二審24日再度判他敗訴。可上訴。

據了解，已婚的40多歲翁男，先前在台灣瑞環擔任管理部長，負責辦理公司會計及出納、與銀行聯繫往來、保管公司大章、保管並存放公司負責人的小章等業務。但他迷戀直播，對這些可以當他女兒的直播主，不斷花錢打賞。最後將歪腦筋動到保管的公司款項上，從2013年9月開始，到2017年遭發現為止，前前後後總計盜領公司3263萬餘元。

公司提告，翁男遭提起公訴後，二審日前將他判刑5年，另外再判刑1年11月、這部分得易科罰金。翁男面對刑事追訴，心灰意冷之際，想起自己在《17》直播網站內還有高達301萬餘元的點數還沒花完，於是委請律師提出民事訴訟，要求《17》直播還錢。

翁男起訴指出，他2017年11月間，註冊名稱為「寧謐」及「守護騎士」2組帳號。隨後依照當時寶寶幣1比 6.67之比例及1比7.50比例，總計匯款330萬元，購買購買點數24,500,000點。一直到去年初，他還剩餘點數 388,337點與22,189,020點，依照購買時之比例換算後，分別為58,221元、2,958,536元，共計3,016,757元，請求直播網站還錢。

但一審法院審理後，駁回翁男請求。翁男上訴第二審，高等法院審理後，認為依照雙方購買時簽約內容，該合約性質屬於「不定期繼續性供給契約」，一直到2019年初，翁男以律師函通知網站，該契約才發生終止之效力。而雙方間的契約，依照服務條款第5條載明，高院認為購買點數與使用影音平台之服務並不構成對價關係，翁男不德於終止系爭契約中，請求被網站返還購買點數之對價。故此，高院駁回翁男請求。

不過高院也指出一條路，認為根據《民法》相關規定，翁男於終止兩造間契約後，應先催告網站返還購買的點數（即寶寶幣），倘若網站不能返還系爭點數時，翁男始得按請求系爭點數時所在地應有之價值償還金錢。所以，翁男尚未催告網站返還點數，就直接要求返還金錢，於法不合。