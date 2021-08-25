前男友打來求「等下聲音奶一點」！空姐聽原因怒封鎖：他到處炫耀

▲原PO擔任空服員，都分手了還被前任拿來炫耀。非當事人。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

都已經分手了還拿前女友的職業出來吹噓！一名女子抱怨，先前接到前男友電話，對方劈頭就要求等下聲音「奶一點」，因為身邊還有很多同袍在聽這通電話，結果一問才知道前男友打來的目的只是為了「炫耀」自己曾跟空姐交往過，實在令她傻眼！

原PO在Dcard表示，他回想大學畢業沒多久就接到前男友電話，一接起來對方就說要開擴音，並要求「你用奶一點的聲音說一下大家，然後介紹你是xx航空的空姐」，她聽完以後先是翻了一個白眼問為什麼？對方竟回應「我跟我同梯的炫耀妳曾經是我的女朋友，然後現在當空姐，拜託啦，就這一次！」

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▲前任想跟同袍炫耀自己交往過空姐。非當事人。（示意圖／陸軍司令部）



原PO聽完先是傻眼，接著生氣地說「X的神經病」，隨即掛斷電話，想不到前男友還是厚臉皮繼續糾纏，用LINE、FB訊息轟炸，抱怨原PO「就一下會怎樣」、「我都這樣拜託了」、「你很小氣耶！」最後她不堪其擾直接封鎖，多年之後回想起這件事還是覺得很瞎。

網友留言，「還好已經是前男友，萬幸」、「傻眼～這男的心態也奇葩了吧」、「他是覺得撿到寶興奮過頭了吧」、「真噁都分了還這樣，他絕對是在跟同梯炫耀自己跟空姐上過床」、「代表他覺得妳的價值比他高，才會想炫耀妳，大概也是個沒什麼成就的人」、「靠X女友是拿來炫耀的喔？」