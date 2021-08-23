欠前男友73萬擺爛！她嗆「一輩子單身」再告恐嚇　他對話紀錄好心酸

▲劉女認前男友無償替他還債，欠的錢不用還，不滿對方要找「找債公司」提告恐嚇，法院判前男友無罪。(圖／達志／示意圖)

記者羅志華／台北報導

李姓男子與劉姓前女友交往時，於2017年10月間匯了近85萬元，替對方償還信貸，之後2人分手，劉女說好要還，卻僅還了12萬就開始擺爛，更稱「跟你沒瓜葛，不用還」，李男於2019年12月間，向劉女稱「我找討債公司處理」，不料對方竟以此提告恐嚇，北院判李男無罪。

李男表示，因不滿劉女欠債擺爛，傳訊「我找討債公司處理」、「看是找你討，還是找你媽討」，但只是希望對方還錢，沒有要恐嚇的意思。

劉女坦承，李男的確在2017年10月間，匯了近85萬元給她還信貸，目前也確實還欠對方73萬元，但當時2人以結婚為前提交往，她認為李男是無償幫她還債、而不是借她錢，認為不用還。

北院審酌2人對話紀錄，發現劉女曾表示，「欠你前，如果沒結婚，我會還的」、「我說了，我搬家就有錢還你，或許無法一筆還，至少可以每月還」、「1月開始可以每月還你1萬，等賺多一點，再多還你一些」等語，認定2人確有債務關係。

而觀察李男與劉女於本案中的完整對話，李男問「還有73萬元，你何時要還清」、「不然我會去跟你媽說」，劉女回覆，「去說吧」、「跟你沒瓜葛，不用還」、「一輩子單身」、「我有錢就一次還清」等語，李男不滿嗆「你欠錢的人，在囂張甚麼拉」，後續才提到討債公司，認為雙方因債務爭執，但「討債公司」並不代表就是暴力討債集團，無法以此認定李男恐嚇，判他無罪。

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