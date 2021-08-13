快訊／砍死前男友！「苗栗女煞」關公前洗兇刀　法院裁定羈押禁見

記者趙蔡州、黃孟珍／苗栗報導

苗栗市一名37歲徐姓街友12日清晨在市區某公園遭人殺害，警方調查後認為一名37歲黃姓女子涉嫌重大，循線將人逮捕。檢方13日下午複訊黃女，認為黃女到案後供詞反覆，加上其涉犯殺人罪嫌疑重大，有逃亡、滅證之虞，有羈押必要，因此向苗栗地方法院聲押，法院於同日晚上8時許裁定羈押禁見。

事件發生在12日上午，當時徐男被民眾發現，倒臥於土地公廟內的沙發，而且全身是血、地面也充滿血漬。警方獲報趕到現場後，發現徐男已經死亡，且左胸、左側腹部都有被利刃刺傷。

▲徐男在睡夢中被黃女2刀刺死。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方指出，他們調查附近監視器後發現，黃女事發時曾經騎車進出這一間土地公廟，隨後又帶著凶刀騎車到附近一間聖帝廟旁，清洗沾滿徐男鮮血的水果刀，並將染血的衣物放進香爐焚燒滅證，所有的過程都被監視器拍得一清二楚。

另據附近民眾表示，徐男原本和黃女曾短暫交往過，但是因為兩人都無正當工作，黃女後來又結識另一名男子，對方會供黃女吃住，徐男得知後極為不滿，整日到住的旅館大鬧，導致黃女非常不滿。

事件經專案小組追查、比對相關跡證後，認為黃女涉嫌重大，於12日下午持拘票，拘提其到案。檢方13日下午複訊後，認為黃女有逃亡、滅證之虞，有羈押必要，向苗栗地方法院聲押，法院13日晚間8時許裁定羈押禁見。



▲監視器拍攝到黃女騎車到另一間土地公廟，清洗犯案後的凶刀。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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