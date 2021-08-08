前男友闖家「把7隻小貓丟下樓」　她開窗崩潰「全摔死遮雨棚上」

▲7隻小貓出生不到一個月，就遭到殘忍殺害。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇常州劉姓女子的住處日前被前男友闖入，不只傢俱全被砸爛，飼養的7隻小貓也全部消失。劉女起初以為小貓被帶走，但後來打開窗戶一看，發現小貓全被從窗戶扔出，摔死在遮雨棚上。

根據陸媒報導，劉女4日上午跟朋友出門吃早餐，回家時在樓下遇到前男友，接著就發現家裡遭到闖入，家俱全被砸爛，飼養了不到一個月的7隻小貓也全部消失。

▼劉女的傢俱、財物都被砸爛。（圖／翻攝微博）



劉女起初以為小貓都被前男友帶走了，但最後卻發現小貓全被從窗戶扔出，摔死在遮雨棚上，七孔流血，死狀淒慘。

劉女立即向警方報案，但警方表示，這只能以「破壞財物」處理，必須對7隻小貓進行估價，若要以刑事訴訟處理，價值必須達到5千元人民幣（2.1萬元新台幣）以上。

劉女指出，她與前男友交往時就曾被毆打，一度被打到耳膜穿孔，分手之後，前男友還經常拿著鑰匙闖入她家，瘋狂糾纏，令她非常恐懼，「我很怕他報復我，沒想到他這麼變態，我不想要他賠償，我想要他進監獄，剛好是我不在家，如果我在家的話，會不會被扔下去的是我呢？」

▼劉女交往期間曾多次被毆打。（圖／翻攝微博）

