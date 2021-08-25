「土耳其每日確診2萬人卻像沒疫情」　醫師：台灣防疫世界數一數二

▲林靜儀自土耳其返國。（圖／翻攝林靜儀臉書）



記者杜冠霖／台北報導

外交部無任所大使、醫師林靜儀前往土耳其，見證「四方合作瞭解備忘錄」簽署，昨晚返抵國門，林靜儀表示，回國後，更能體會到國內防疫是全世界數一數二嚴謹，有政治立場沒關係、不喜歡陳時中也沒關係，「但是屢屢貶低、侮蔑台灣的防疫成績，是對全國認真配合防疫的第一線工作者和民眾，非常過分的心態。」

林靜儀指出，即使土耳其最近一個月每天確診數在二萬上下，民眾與官員的防疫態度其實是「很輕鬆」的；安卡拉畢竟是首都，街上民眾仍然遵守戴口罩的要求，但是首都之外，口罩就很像虛應一下故事了，「我國駐外單位人員在其他國家要防疫保護自己真的很辛苦。」

林靜儀指出，台灣確診數個位數，餐廳梅花座加隔板還實名制；土耳其每日確診二萬人，餐廳完全跟沒有疫情一樣，只是服務生有口罩和提供酒精消毒小瓶子而已，未來COVID-19很可能逐漸流感化，大家就是固定打疫苗然後每年固定有一定數量的確診者，免疫力不佳的族群可能還是有重症死亡。「但是目前台灣對待COVID-19 的態度，我覺得真的是全世界數一數二嚴謹。」

在邊境防疫部分，林靜儀指出，安卡拉機場和伊斯坦堡機場，貴賓室裡的供餐因應疫情調整成單一包裝，所有用餐區都沒有隔板，大家拿下口罩吃東西之後，也沒有再戴上口罩，直到搭機為止，「而台灣呢，桃園機場的餐飲沒有營業，貴賓室只能喝水餐點改由打包上機使用。」

林靜儀表示，在伊斯坦堡搭機的接駁車，沒有限制人數，所以整台車滿滿的旅客，而且在人與人之間沒有社交安全距離的情況下，大家聊得很開心，自己完成二劑疫苗、戴著眼鏡、口罩、面罩，隨身包包裡還有一瓶酒精一瓶乾洗手，「簡直像是另一個世界的人。」

林靜儀表示，到桃園機場下機之後，門號申辦與已有門號的動線通知與區隔、上機前已完成登錄的資料確認、防疫通知說明、通關之後的動線、採檢說明、採檢流程、交通安排，「我真的覺得全世界沒有這麼細心又仔細的機場防疫服務了！」