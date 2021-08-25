基隆防疫新規範一次看！泳池、籃球場開放啦　有人違規就封場一周

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

新冠肺炎疫情爆發至今，全台終於迎來+0，基隆市長林右昌下午召開記者會，宣布疫情最新鬆綁措施，除公車班次逐步恢復、餐飲規範鬆綁外，圖書館自修室、大武崙沙灘、海興游泳池、籃球場、兒童遊具、體健設施、里民中心、娛樂漁船也將一一開放；但林右昌強調，不論游泳或打球，只要有人沒有遵守防疫規定，該場地就會封閉一周，「希望大家不要當害群之馬！」

▲基隆防疫規範宣布鬆綁。（圖／翻攝林右昌直播）

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林右昌表示，基隆市自6月27日首度出現+0至今已滿60天，而今除了全國首度+0，基隆市更是連續14天無新增確診個案，「防疫已經進入新階段，我們將宣布相關鬆綁措施。」

林右昌指出，先前基隆市公車因應疫情減少班次，自9月1起，包含學生專車、夜間公車，將全面恢復正常行駛；另餐飲規範部分，遵照中央指示，26日起鬆綁，同住親友不再受限使用隔板、梅花座、專人分菜等規定；市場方面，26日起鼓勵、不強制業者佩戴手套，但仍嚴禁邊走邊吃，同時加強現場取締。

▲大武崙沙灘26日起開放游泳、浮潛。

針對公共設施部分，圖書館自修室26日起重新開放，入場需量測體溫、手部消毒以及實名制，同時控制容留人數、落實梅花座；大武崙沙灘也將於26日開放游泳、浮潛，容留人數上修至300人，除了在水下，其餘皆須佩戴口罩；海興游泳池則於27日開放，同樣除了在水下，其餘時間皆須戴口罩，如若被檢舉、或查獲有人未遵守防疫規定，場地將會封閉一個禮拜。

此外，大家最關心的籃球場將於27日開放，場內除了設置QR CODE實聯制外，同時須全程戴口罩，若有人違規，一樣會封閉場地一周；兒童遊具、體健設施、里民中心也將於27日開放；娛樂漁船也取消載客量8成降載規定，恢復正常營業。

▼里民活動中心只能從事靜態活動，唱歌、脫口罩泡茶仍然禁止。