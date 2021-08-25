北市再盯疫苗荒　蔡炳坤憂9月大學開學：18至20歲還沒疫苗

▲台北市副市長蔡炳坤視察教職員施打疫苗情況。（圖／台北市政府提供，下同）

記者袁茵／台北報導

9月1日中小學即將開學，中央24日配發4萬2000劑AZ疫苗至各縣市，提供給尚未施打疫苗的高級中等以下教育階段（含幼兒園）教職員工及教育相關工作人員接種。台北市副市長蔡炳坤25日提及，現在最擔心的是大學部分，由於大學選課自由、教室不特定等，18歲至20歲的大學生尚未接種疫苗，讓他們較憂心。

蔡炳坤25日上午9時30分到花博爭艷館視察教職員疫苗接種狀態。蔡炳坤提及，中小學將於9月1日開學，今天繼續為教師接種疫苗，希望讓老師們接種完畢後，大家開學能比較放心；未來中小學教職員接種完畢後，會盡量爭取替社團老師等跟學生有所接觸的人員打疫苗。

至於中央此次配發的疫苗是否仍不足？蔡炳坤表示，已有按照造冊向教育部申請，由於名冊中仍有人員陸續透過中央系統接受預約，原本希望是替8500名教師打疫苗，但中央核撥疫苗為5800劑，會視這2天接種情況，若有近一步需求會再跟教育部反映。

蔡炳坤指出，距離9月1日開學剩下不到2週，今天施打的老師尚未達到兩週保護力，甚至有些老師基於自身狀況，因此尚未接種疫苗，所以學校都有準備快篩，讓老師必須持有快篩證明才能進學校，快篩試劑也已經準備足夠，學校都有完整規劃。

蔡炳坤坦言，知道中央規劃等BNT進來，讓12歲至18歲學生可以接種疫苗，現在比較擔心的是大學生，因為中小學規劃非常嚴謹，但9月中旬大學陸續開學，而大學有好幾個特性，包括選課比較自由、教室不特定、多種社團活動、學校宿舍等等，但大部分大學生都尚未接種疫苗，且18歲到20歲的年齡層是空窗期，尚未安排疫苗給這區間的年輕人打疫苗，更何況20歲以上的人接種疫苗也不普遍，大學老師部分未造冊，所以目前比較擔心的是大學開學。