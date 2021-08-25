快訊／蘇貞昌替第一創投董座張清芳爭職位？　行政院回應了

▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

有媒體報導，稱第一創投董事長張清芳為行政院長蘇貞昌的人馬，行政院發言人羅秉成表示，報導內容與事實不符，尤其張董事長2016年上任時，蘇貞昌院長並未有任何官職，也從未為張清芳董事長爭取任何職位，媒體未向政院查證而道聽途說，令人遺憾。

羅秉成強調，蘇貞昌院長對於國營事業或公股行庫的人事原則始終一致，那就是幫全民顧好國家資產，推動國家發展，若有任何人不法牟利，一定依法查辦到底，但若無違法事實，也不應穿鑿附會，抹黑個人清白。