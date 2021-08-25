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傳接任閣揆？　鄭文燦：假消息不要信

▲傳將接任閣揆，鄭文燦：網傳「假消息」

▲傳將接任閣揆？鄭文燦市政會議表示：網傳「假消息」。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦25日於市政會議，針對媒體報導9月1日要到中央擔任要職表示，如果大家看到網路傳的「假消息」、不要相信，我還是會在這裡和市政團隊，一起努力打拚，防疫要同心，中央、地方要合作，市政不能打烊，希望市政團隊全力以赴。

鄭文燦說，桃園在防疫的滿意度都有八成左右，在疫苗施打滿意度達到九成以上，代表市政團隊工作很有價值，期勉市政團隊用心市政、專心於防疫。

▲傳將接任閣揆，鄭文燦：網傳「假消息」

▲民進黨籍桃園市議員楊家俍，傳出可能接任行政院秘書長（圖／翻攝楊家俍臉書）

據指出，鄭市長今天所指網路傳的「假消息」，是指有媒體報導指出，9月1日政府將啟動內閣改造工程，由桃園市長鄭文燦出任行政院長、總統府前秘書長蘇嘉全出任海基會董事長、屏東縣長潘孟安出任內政部長、基隆市長林右昌出任交通部長、前立委李鴻鈞出任監察院副院長；另外，民進黨籍的桃園平鎮區市議員楊家俍出任行政院秘書長。

不過，國民黨籍桃園平鎮區市議員黃敬平表示，鄭文燦接任閣揆的說法，已經不是第一次聽到的消息了，他研判，鄭文燦離開桃園市的時間點大約在明年二月春節前後，不會是在今年或最近，一來等五倍券上路後的情況，二來也要等年底公投結束後。

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