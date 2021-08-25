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2劑國藥疫苗對Delta保護力68%　陸專家：形成免疫屏障再打加強針

▲▼阿聯酋衛生部門表示，將安排完成2劑國藥新冠疫苗的民眾於6個月後接種第3劑。（圖／路透社）

▲大陸國藥滅活疫苗。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

大陸國藥集團副總裁張雲濤23日表示，打了兩針中國生物的滅活疫苗免疫後，對於現在流行的Delta變種病毒仍有68%的保護率，當前更重要的還是要「應接盡接」，完成2劑新冠疫苗接種，形成免疫屏障後，從長遠角度而言，可以擇期開展加強針接種。

▲▼ 中國「國藥集團」（Sinopharm）研發新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲國藥集團副總裁張雲濤建議全體屏障建立後開打加強針。（圖／達志影像／美聯社）

對於新冠變種病毒超強傳播力造成的全球疫情持續，張雲濤提到，研究報告顯示，與早期在中國流行的新冠病毒毒株相比，中國生物新冠滅活疫苗對目前發現的Delta變種病毒抗體中和活性下降約1.38倍（下降32%），「也就是說，打了兩針中國生物的滅活疫苗免疫後，對於現在流行的德爾塔變異毒株仍有68%的保護率。」

據《中國疾病預防控制中心周報（英文）》研究結果顯示，在18歲及以上人群中，完成全程疫苗接種（第二次接種後14天，兩次接種間隔21天以上）對新冠肺炎的輕型和普通型患者的疫苗保護率約為78%和70%，對重症患者的疫苗保護率為100%。

張雲濤指出，「相比之下，未完成全程接種的疫苗保護力效果甚微。僅接種單劑次疫苗的輕型和普通型患者的疫苗保護率分別為1.4%和8.4%。」

張雲濤提到，加強針的普遍接種應優先考慮特殊人群，「60歲以上老人、民航、飲食、快遞等社會經濟活動中最密切接觸人群。」

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