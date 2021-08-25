近期境外移入個案「近九成是Delta」　34人打過疫苗仍感染

▲境外移入基因定序。（圖／翻攝自新冠科學防疫園地youtube直播）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情發展至今，Delta印度變種病毒肆虐各國，已然成為最大威脅。台大公衛學者今日整理國內7/2以來境外移入基因定序結果，發現53人染變異株，當中87%是Delta變異株。分析也發現有34人曾經接種過疫苗染疫，意味也有部分突破性感染。

台大公衛學院教授陳秀熙研究團隊今（25）日上午舉辦「新冠肺炎防疫科學線上直播」，分析全球新冠疫情最新發展。Delta病毒已經成為疫情主流，許多國家因為所造成的突破性感染使得疫情再升，至於國內目前大部分的Delta病例屬於境外移入。

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國內為嚴防Delta病毒入侵，指揮中心加強邊境管制，並自7/2起境外移入病例皆進行基因定序。陳秀熙表示，過去七週以來總計有192名境外移入，當中有53人定序確認感染變異株，值得注意的是，有接近9成屬於Delta。

而分析境外移入年齡層，陳秀熙表示，大部分屬於年輕族群，最多集中在20~29歲，和國際Delta侵襲年輕人趨勢相同。且其中139人處於無症狀、症狀前個案。對於這樣的隱形感染者，如何在居家檢疫期間遵守防疫政策，輔以快篩揪出高病毒量個案，都是未來社區監測，避免變成社區流行的措施。而且發現有34人接種過疫苗，代表這裡面也有突破性感染。

陳秀熙說，這顯示境外移入個案反應疫情流行狀態，未來如何配合指揮中心五大政策去防堵需受關注。

陳秀熙也提到全球各洲疫苗接種比例，北美洲、歐洲及南美洲至少一劑疫苗接種率已超過五成，而亞洲及大洋洲約三成，但非洲僅4.5%，差異甚大，而台灣目前接種率約四成，高於亞洲(33%)及全球(32.4%)。

近期有些國家已經開始施打第三劑加強劑，不過，除以色列因最早開始施打輝瑞疫苗，近期開始對60歲以上年長者施打第三劑加強劑外，其他國家(土耳其、烏拉圭、智利、柬埔寨及泰國)均因為前兩劑施打中國疫苗(科興或國藥)無法有效對抗變種病毒，因此開始施打第三劑輝瑞或AZ疫苗。