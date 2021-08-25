立委婚變瞞不住　還有人秘婚都因財產申報曝光

▲民進黨立委林俊憲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委林俊憲財產申報配偶欄已變空白，意外公開離婚消息。實際上不只他，最近幾年還有國民黨立委林為洲、時代力量前主席徐永明、行政院政務委員林萬億，都因財產申報導致婚變曝光，此外，2013年本土劇演員李燕秘密嫁給彰化縣議長謝典霖，也是因為8個月後謝典霖的財產申報註明已婚，才為外界所知。

監察院24日公布第180期廉政專刊，林俊憲財產申報中配偶欄空白，而備註欄則註明，因去年定期申報前就已離婚，因此申請刪除配偶資料及其相關財產，存款從1753萬減少至967萬。

依照《公職人員財產申報法》規定，公職人員的配偶及未成年子女所有的財產應一併申報，因此，政治人物若已婚，財產申報配偶欄就必須填妥。

今年4月，監察院公布廉政專刊第174期，林為洲配偶欄空白，已離婚的消息才曝光，他當日即受訪表示，已經完成離婚程序，過程都很平和，「人生總是有悲歡離合，這是私人事情沒有能夠多說」。

2020年3月，監察院公布廉政專刊第158期，顯示徐永明財產資料中的配偶欄空白，引發討論，他後來透過臉書證實「這是去年年中所做的決定」，同時強調，因個人私領域範圍涉及家人，婉拒媒體訪問，謝謝大家關心。

此外，林萬億在2016年5月20日回鍋行政院擔任政務委員，同年10月6日出刊的監察院廉政專刊第112期，揭露林的配偶欄空白，證實他與周姓前妻已無婚姻關係。

不只婚變訊息藏不住，政治人物秘密結婚也全因財產申報被攤在陽光下。2013年9月謝典霖和本土劇藝人李燕密婚，但一直不願一公開，直到8個月後、隔年5月因謝典霖參選縣議員須財產申報，註明已婚，兩人結婚消息才曝了光，不過，兩人婚姻僅維持18個月就告吹。