高端2起接種後猝逝惹議　林俊憲：見獵心喜攻擊國產疫苗真沒人性

▲立委林俊憲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

知名網路男作家陸之駿昨施打高端疫苗後身體不適，24日上午在家突沒有心跳，陷入昏迷，家人見狀緊急打119求救送醫，但仍回天乏術，至於死因是否與疫苗有關仍有待調查；消息一出，引起網路熱議，其中不乏質疑高端疫苗安全性的言論。對此，民進黨立委林俊憲24日在臉書批評，攻擊國產疫苗，真的要做到如此沒人性嗎？

林俊憲表示，今天傳出第一例疑似施打高端疫苗後死亡的不幸案例，衛福部目前初步調查死因為心肌梗塞，但是否與疫苗有關聯還要查明。如此遺憾的事件，除了向家屬致哀以外，更重要的是查明究竟是否跟疫苗有關，但某些人卻抱著一種「見獵心喜」的心態，為了打擊高端疫苗，馬上跳出來酸言酸語，真的要這麼沒人性嗎？

林俊憲說，接種後死亡，有可能真的是疫苗的因素，也有可能是其他因素剛好在接種後發生。但不可否認的是，疫苗一定會有副作用，畢竟不管是什麼技術的疫苗，都是以外力刺激身體產生劇烈的免疫反應以產生抗原，這本身就是高風險的醫療手段。

林俊憲指出，拿流感疫苗來對比，流感疫苗經歷多年來的使用與研究，已經是非常高成熟度的一種疫苗，但即使如此，每年全球還是會出現大量接種後死亡的案例，沒有一種疫苗是完全沒有副作用的，這其實是一種風險選擇：是要選擇不接種而承受極高的感染風險？還是承受也許百萬分之一的副作用致死可能而獲得保護力？雖然很殘酷，但這是我們必須面對的選擇。

林俊憲表示，從把AZ疫苗說成「索命符」，再到現在高端出現疑似死亡案例後就急著拿來酸人，只要有打擊政府的可能性，就根本不管渲染恐懼降低施打率的後果。「我常說政治要用人性來檢驗，為了一支國產疫苗殺紅眼到這種程度，對這些人已經沒有什麼好說的了」。

有趣的是，林俊憲全文底下雖未指名道姓，但他上傳的圖片，卻是有關國民黨革實院長羅智強24日針對陸之駿猝逝案發表評論後，被寫成新聞的截圖。

在該內文中，羅智強指出，中央流行疫情指揮中心不該為查先判，就草率把猝死歸咎是陸之駿身體不好、暈針；從這個客觀的立場，也不只是針對高端，其他疫苗不管是AZ、莫德納、BNT也一樣，這和藍綠、政黨無關，這是政府最起碼該擔起的責任。提醒總統蔡英文，這位陸先生是因為相信妳才獻出手臂，陸先生甚至曾說「萬一打了疫苗死了，也只能視為向病毒『獻祭』——用少數人的犠牲，換取多數人的平安。」

羅智強也說，「我雖然不相信高端，也不相信蔡英文，但仍尊敬陸先生，願意為他相信的信念，付出行動，也因此，還他一個真相，一個不偏袒的真相，這是蔡政府最起碼的良心責任」。

除了陸之駿案外，新北市也傳出首例猝死案例，為蘆洲區信義路一名39歲彭姓男子，昨天接種高端疫苗後返家，今天上午11時許，被父親發現昏倒在浴室，緊急送醫仍宣告不治，詳細死因仍待檢警相驗後釐清。