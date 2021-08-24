民進黨6立委秀手臂力挺國產疫苗　在野3黨唯一登記只有他

▲民進黨立委共同召開「我打國產疫苗+1，台灣國力第一」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

高端疫苗昨（23日）開始施打，6名民進黨立委24日秀出手臂力挺，共同強調「打完一點感覺都沒有」，呼籲國人踴躍力挺國產疫苗。據了解，目前多數民進黨立委皆選擇接種高端疫苗，而在野黨僅有國民黨立委林為洲表態會預約高端疫苗，台灣民眾黨、時代力量立委則暫無表達意願。

民進黨立委莊瑞雄、陳秀寳、陳亭妃、蔡易餘、蔡適應、蘇治芬今天上午在立法院召開「我打國產疫苗+1，台灣國力第一」記者會，向大家報告接種時及接種後的情形，並且呼籲大家一起支持國產疫苗。

陳亭妃表示，自己已經在昨天打完高端疫苗，「真的是一點感覺都沒有」，要反對的人可以用100個理由反對，可是力挺國產疫苗只有一個理由，就是要讓國力延伸、台灣國力第一，這是民進黨立委唯一的訴求跟目的，也呼籲大家加入力挺國產疫苗的行列。

陳亭妃指出，疫苗是戰略物資，只要大家一起集氣，使國產疫苗讓大家更有信心，就代表台灣已經成為一個發光發亮的國家，而且台灣是全世界第7個可以自產疫苗的國家，代表的意涵完全不同，民進黨立委絕對支持國產疫苗、讓國力延伸，也呼籲大家用行動力力挺國產疫苗。

▲民進黨立委蔡易餘（左）、陳亭妃（右）。（圖／記者屠惠剛攝）



蔡易餘表示，自己已經打完高端疫苗超過24個小時，目前都沒有感受到任何不舒服，唯一的副作用就是會肚子餓，不管從所有的科學數據、嚴謹的審查程序，再到順利通過EUA審查，高端疫苗確實是一支好疫苗，大家應該一起支持它。

蔡易餘提及，最近看到國民黨從黨主席到立委、黨公職，甚至青年軍都在抹黑高端疫苗、打擊國產疫苗，讓民進黨立委都無法相信，身為在野黨怎麼會這樣打壓國產疫苗？高端疫苗是國內自行研發的優秀疫苗，值得國人一起支持。

蔡適應笑說，打完疫苗肚子會餓是真的，昨天他一打完高端疫苗，就馬上跟太太去吃大餐，連施打的醫生都非常推薦高端疫苗，前陣子有人唱衰台灣「今日阿富汗、明日台灣」，結論就是台灣要自立自強、讓自己更強大，因為國產疫苗就是最重要的武器。

蔡適應指出，過去全世界有所謂的七大工業國組織，現在台灣可以很自豪地說，「我們就是七大疫苗國組織」，也代表台灣的疫苗往前走了一步，呼籲大家儘速施打疫苗，保護自己也保護家人。

蘇治芬強調，她將手臂留給國產疫苗，自己用行動支持，打完之後完全都沒有感覺，也希望大家支持高端疫苗。

莊瑞雄表示，今天有這麼多委員「呷好逗相報」，自己是預約到明天才要施打，「我也是懷著很期待的心情」，高端疫苗經過科學認證、值得國人信賴，安全性完全沒問題，國民黨明知道卻刻意打擊，因此民進黨立委才更要站出來力挺，大家一起保護自己及家人。

陳秀寳也說，請國人持續遵守政府的防疫規範，大家一起對抗疫情，也要對國產疫苗有信心，今天有這麼多位委員共同見證，可見這支真的是好疫苗，希望大家持續接種疫苗、提升全體保護力，只要能打到的疫苗就是好疫苗。

▼民進黨立委莊瑞雄。（圖／記者屠惠剛攝）

