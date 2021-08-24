立委林俊憲離婚！財產申報配偶欄空白　存款減少近一半「剩967萬元」





▲立委林俊憲。（資料圖／記者徐斌慎攝）

記者袁茵／台北報導

監察院24日公布第180期廉政專刊，只見立委林俊憲配偶欄為空白，附註還寫上與配偶於2020年離婚，因此刪除配偶姓名、相關財產，相比之下今年1月29日申報時，配偶欄還有前妻李佳恩名字，如今兩人離婚，存款也從1753萬4181元減少至967萬6980元。

根據監察院第180期廉政專刊，林俊憲申報日為2020年11月1日，刊登日為2021年1月29日，其配偶欄為一片空白，擁有建物1筆、存款967萬6980元，有價證券總價額2萬7470元，保險2筆，債務727萬2570元。

只見林俊憲的備註欄寫上，林俊憲於2021年5月14日依法自動申請更正，辦理2020年定期申報前已離婚，因此刪除配偶資料及其相關財產，包括刪除土地共2筆、建物共1筆、汽車共1筆、存款共13筆、股票共1筆、基金受益憑證共1筆、保險共16筆。

而林俊憲上一次申報財產為第170期廉政專刊，申報日同為2020年11月1日，刊登日為2021年1月29日，當時配偶欄還有前妻李佳恩名字，土地共2筆，建物2筆，一輛Lexus汽車，存款共為1753萬4181元，有價證券共為49萬7512元，18筆保險，債務727萬2570元。