▲中和抗體成唯一指標？高端、聯亞EUA命運大不同！病毒學專家解惑。（圖／ETtoday製圖）

記者嚴云岑／台北報導

第六輪疫苗已於投入接種，約有60萬人選打高端疫苗。不過，另一家同樣做完二期臨床試驗的國產疫苗聯亞，命運卻大不同，因為中和抗體效價劣於AZ，未獲得緊急授權（EUA），究竟為何同為國產疫苗，命運卻大不相同？中和抗體效價是否能當成唯一判斷依據？本集《痛痛飛走了》邀請長庚大學新興病毒感染研究中心施信如教授，幫痛友一次解惑。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中8月16日在記者會上公布聯亞EUA審查未通過，聯亞當晚即發布聲明，表示將與CDE及TFDA申訴，提議以Delta變異株同時比較UB-612與AZ疫苗所產生的抗體力價，並以原來的兩項統計標準進行免疫橋接試驗，以客觀評估UB-612疫苗的中和抗體保護力。

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國產疫苗EUA審查方式，是利用部立桃園醫院200名接種AZ疫苗的受試者進行中和抗體效價比拼，AZ疫苗中和抗體效價為187.9，國產疫苗若要通過EUA的門檻，不得低於此數值的0.67倍，也就是125.89。經中研院實驗室檢驗，高端疫苗中和抗體效價數值接近二期公布的662，高出標準0.67倍，但聯亞二期則為102，並未超出AZ數值。

聯亞生技日前召開記者會，要求食藥署滾動式修正審查標準，將T細胞納入考量，食藥署長吳秀梅回應，若要更改審查標準，還是要先提證據來。施信如在《痛痛飛走了》節目中提到，其他免疫指標難以認證，目前僅有中和抗體比較客觀，詳細內容在節目中有進一步說明。

另外，高端疫苗兩劑間隔28天，在第六輪開打前，卻遭外界質疑只打一劑沒有保護力。對此，施信如也在節目中表示，高端疫苗二期就是以兩劑型為作設計，國際疫苗也都是以打完兩劑保護力進行研究，只是礙於疫苗短缺，因此部分研究中才會把打完第一劑納入。而高端疫苗因無相關研究，「不能說只打一劑沒有保護力，而是不知道有沒有」。

施信如在節目中除了對高端、聯亞EUA審查結果進行分析外，也對國際疫苗混打國產疫苗發表看法。高端疫苗開打以來，預約者接種率達9成，她也在節目最後也與猶豫的民眾溫馨提醒，病毒還會肆虐好一陣子，無論哪個廠牌，有疫苗就盡快打，才能預防重症發生。相關內容可上《痛痛飛走了》完整收聽。