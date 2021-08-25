土司料理王高手在民間！「全家匠土司大賽」600多道創意美味大爆發「爭首獎10萬元」

▲全家匠土司料理王比賽競爭激烈，至今有600多道創意作品角逐王座。（圖／翻攝自匠土司料理王活動網站，下同）
消費中心／綜合報導
簡單又美味的土司在便利商店就能輕鬆買到，單吃或加料就成為一天三餐填飽肚皮的好選擇；親友聚會自備派對小點或郊外野餐、露營等活動，更是少不了土司的身影，各種土司變化料理讓日常生活變得有趣好玩，你也有屬於自己的獨門吃法嗎？現正舉辦中的「全家匠土司料理王」競賽活動鼓勵民眾秀出創意，只要上傳以「匠土司」系列自製的土司料理做法以及步驟圖片或影片，經公開網路人氣投票獲前三名，就有機會參加總決賽爭奪料理王頭銜並拿走金牌10萬元高額獎金。活動公布至今已有600多道參賽作品，參賽者個個花招百出，廚藝大爆發把土司變成各種令人想像不到的美食，讓人看了口水直流之外，還想直衝全家便利商店掃光架上的匠土司，試做獨特創意美味投稿搶首獎。
身為「全家匠土司料理王」大賽主審的廚佛FRED，在自己的YouTube頻道示範兩道創意土司料理並給出評分標準，以土司代替豆腐的噴香麻辣豆腐乾鍋，和炸過提升土司脆度的甜蜜法式土司，已經夠令人佩服FRED的好手藝了，但沒想到「全家匠土司料理王feat.飢餓廚房投稿活動」網站上還有更多土司大變身吃法，不禁讓人驚呼「高手在民間」！有參賽網友將夜市、街邊常見的美食鹹水雞捲入新纖麥土司中裏粉漿油炸，金黃色澤、酥脆口感誘發食慾；土司還能變成餃子？！就有參賽者利用原味覺土司製成圓形餃皮，包入玉米、雙色乳酪絲等調味內餡，送入烤箱當表皮呈現澄黃就能沾上喜歡的醬料，享受焗烤土司餃的美味。慶祝節日時想自製蛋糕很簡單，效法參賽者將原味覺土司切片成圓當蛋糕主底，並夾入藍莓奶油，上層放上葡萄或喜歡的水果，誠意滿滿的手作蛋糕就完成了！
另外還有參賽者利用家中超級常見食材，像是雞蛋、蔥、鮪魚和肉鬆罐頭、培根及起司片，自製成香蔥培根／鮪魚肉鬆吐司捲，再配上牛奶、咖啡就是令人食指大動的早午餐。也有網友做出媲美西點店的土司甜點，以牛奶、砂糖、蛋黃、鮮奶油等材料，結合切成小塊的醇乳香土司，烤出蔓越莓核桃布丁吐司，撒上糖粉後完美下午茶就誕生了。在「全家匠土司料理王feat.飢餓廚房投稿活動」網站中，隨手點選的作品都讓人嘖嘖稱奇，有網友以原味覺土司、雞胸肉為主，搭配蔥蒜辣椒和花椒等辛香料，巧手烹調出餐廳等級的川味口水雞，表現出想拿到準決賽門票的企圖心，全因「全家匠土司料理王」前三名獎金太誘人。
「全家匠土司料理王」大賽第一名金匠能獲得10萬元，銀匠5萬元、銅匠3萬元，在和廚佛FRED飢、餓廚房2位主持人同台錄影的現場，大展身手重現作品，以創意、技巧和美味廚藝料理贏得眾人喜愛的同時，還能擁有滿滿成就感，更有超高獎金可以拿，超級划算的比賽只需要上傳以「匠土司」製作的料理照片或影片，搭配文字食譜說明，就算成功參加，除了可以先拿參加獎，比賽期間週週再抽獎送好禮，就連參與投票環節也有抽獎機會。還再等什麼？釋放腦中源源不絕的靈感、燃燒創意料理魂吧，活動只到110年9月7日（二）止，現在起身出發全家便利商店備妥全系列匠土司，距離料理王之路就能更進一步。
活動網址>>https://events.ettoday.net/activity/artisanbaker
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