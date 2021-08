美18歲女大生「打完疫苗」戶頭多2770萬元！　州長公布超幸運真相

▲美國為了提升疫苗接種率,紛紛祭出各種獎勵措施。(圖/CFP)



記者張方瑀/綜合報導

美國北卡羅萊納州(North Carolina)一名18歲女大生日前施打完新冠疫苗後,突然接獲政府通知,原來她成為該州「疫苗獎金」活動的中獎人,共獲得100萬美元(約新台幣2770萬元)的獎勵金。州長也召開記者會公布此項消息。

美國為了提升疫苗接種率,紛紛祭出各種獎勵措施,北卡羅萊納州18歲女大生查維斯(Audrey Chavous)日前為了迎接秋季開學,就到接種站施打了疫苗,過沒多久後,就在電子信箱收到州政府的通知,原來她成為該州「疫苗獎金」活動的第三位中獎人,獎金金額高達100萬美元。

Today, Gov. Cooper spoke with Audrey Chavous, the 3rd COVID-19 $1 million cash drawing winner, and shared an update on the HOPE Program’s progress getting rental and utility assistance to families across the state.https://t.co/D8u59LYLi9 pic.twitter.com/wruwyW7rPI