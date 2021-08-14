美18歲女大生「打完疫苗」戶頭多2770萬元！　州長公布超幸運真相

▲美國為了提升疫苗接種率，紛紛祭出各種獎勵措施。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

美國北卡羅萊納州（North Carolina）一名18歲女大生日前施打完新冠疫苗後，突然接獲政府通知，原來她成為該州「疫苗獎金」活動的中獎人，共獲得100萬美元（約新台幣2770萬元）的獎勵金。州長也召開記者會公布此項消息。

美國為了提升疫苗接種率，紛紛祭出各種獎勵措施，北卡羅萊納州18歲女大生查維斯（Audrey Chavous）日前為了迎接秋季開學，就到接種站施打了疫苗，過沒多久後，就在電子信箱收到州政府的通知，原來她成為該州「疫苗獎金」活動的第三位中獎人，獎金金額高達100萬美元。

Today, Gov. Cooper spoke with Audrey Chavous, the 3rd COVID-19 $1 million cash drawing winner, and shared an update on the HOPE Program’s progress getting rental and utility assistance to families across the state.https://t.co/D8u59LYLi9 pic.twitter.com/wruwyW7rPI — Governor Roy Cooper (@NC_Governor) August 4, 2021

查維斯受寵若驚地表示，她打兩份工賺取學費，現在這筆錢可以完全免除她沉重的學貸負擔。州長庫柏（Roy Cooper）在記者會讚揚了她為全民樹立榜樣，查維斯則說，打疫苗是為了自己和他人的安全，「疫情剛爆發時，它奪走了我的高中生活，讓我看到它對周圍的人有多麼大的影響。」

這項抽獎活動是北卡州「重返夏天」（Bringing Summer Back）計畫的一部分，只要是年滿18歲的成人接種完疫苗後，就擁有100萬美元獎金的抽獎資格；至於12至17歲的未成年接種者，則可以獲得12.5萬美元（約新台幣347萬元）的獎學金抽獎資格。

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