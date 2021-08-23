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舉重女神郭婞淳光榮回鄉　饒慶鈴接見特頒100萬獎金

▲▼郭婞淳隔離期滿返回台東老家，獲得縣長饒慶鈴親自接見。（圖／台東縣政府提供，下同）

郭婞淳（右）隔離期滿返回台東老家，獲得縣長饒慶鈴親自接見。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣子弟、台灣之光「舉重女神」郭婞淳參加2020東京奧運，以總和236公斤勇奪女子舉重59公斤級金牌，也為我國奧運代表團舉出這屆首面金牌，她在隔離期滿後，於18日光榮回到台東，縣府特別於22日辦理頒獎儀式，縣長饒慶鈴親自接見，並頒發100萬元獎金，獎勵拿下台灣選手參加奧運會的第一面金牌，感謝她多年始終代表台東出賽。

▲▼郭婞淳隔離期滿返回台東老家，獲得縣長饒慶鈴親自接見。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼饒慶鈴親自致贈郭婞淳新台幣一百萬元及伴手禮。

饒慶鈴22日下午4點30分由副縣長王志輝、教育處長林政宏等人陪同在縣長室接見郭婞淳，並頒發100萬元獎金、今年HELLO KITTY熱氣球紀念衫、伴手禮，謝謝郭婞淳長年以來一直台東縣選手身分參加全中運、全運會等比賽，台東已經走出不同的路與風貌，因此，未來計畫邀請婞淳、桑布伊、阿爆等金曲獎得主，以台東縣各行各業優秀子弟身分，來介紹自已所認識與居住的家鄉-台東。

▲▼郭婞淳隔離期滿返回台東老家，獲得縣長饒慶鈴親自接見。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴說，郭婞淳的成長背景與多數弱勢小孩類似，她卻用舉重翻轉命運，憑藉一雙手舉起自己的一片天，也成為台東無數學子堅持自律，不輕言放棄的最佳學習典範，因此，特別加碼頒發100萬元獎金，除了鼓勵婞淳為家鄉的奉獻與付出，也期望激勵更多優秀台東運動選手往奧運最高殿堂努力。］

▲▼郭婞淳隔離期滿返回台東老家，獲得縣長饒慶鈴親自接見。（圖／台東縣政府提供，下同）

郭婞淳表示她未來的計劃就是持續訓練，繼續加油爭取榮耀。

教育處表示，郭婞淳的善良且樂於助人的信念，讓廣大的鄉民都為她比起大拇指。不久後，她將回到高雄左營訓練中心接受訓練，以面對接下來的全大運及全運會。

郭婞淳除了感謝縣長的接見與這些年來的鼓勵，並表示她未來的計劃就是與教練持續來訓練，近期目標是參與10月的全大運、代表台東參加全運會及年底世界錦標賽，明年還有亞洲運動會，她會繼續加油爭取榮耀。

►腦公！你不可以賴帳喔

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