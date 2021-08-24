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社會 社會焦點 保障人權

台聯黨主席爆韓國瑜「少年坐過牢」挨告　無直接證據遭求償百萬

▲韓國瑜、張善政出席「重返國際舞台之青創座談」。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜在2019年大選期間，遭台聯黨主席劉一德爆料坐過牢提告，刑事不起訴後再提民事求償百萬。（圖，資料照／記者林敬旻攝）

記者羅志華／台北報導

台聯黨主席劉一德於2019年12月大選期間，開記者會控訴，國民黨總統參選人韓國瑜少年時曾坐過牢，韓國瑜提告妨害名譽，經刑事不起訴後，再求償民事100萬元賠償，北院24日開庭，劉一德委任律師表示，劉一德在記者會前已盡詳細查證，要求傳協助查證的潘建志，及幫韓國瑜出書的黃光芹作證，本案將擇期再審。

劉一德在當時的記者會上，指韓國瑜在18、19歲時蹲過「台南少年觀護所」，並與北聯幫綽號「仔仔」的饒台生同案，韓的綽號叫「韓副」；韓國瑜委任律師表示，對方聲稱已盡查證，卻說消息是聽「朋友的朋友」所述，參考的媒體報導、維基百科，也從沒提到韓國瑜坐過牢，主張劉一德散布不實言論，毀損韓國瑜名譽。

▲台聯黨主席劉一德。（圖／翻攝自Facebook／台灣團結聯盟）

▲劉一德委任律師表示，劉在記者會前已盡詳細查證，要求傳潘建志與黃光芹出庭作證，本案將擇期再審。（圖／翻攝自Facebook／台灣團結聯盟）

劉一德律師表示，本案刑事偵查期間，檢方曾函詢過台南少觀所，雖得到回覆「目前沒資料可顯示韓國瑜待過」，但不代表「從來沒有」，而韓國瑜也在黃光芹的著作裡，坦承少年時曾犯下「不好寫進書裡的錯誤」，又韓國瑜高中也沒畢業，肯定是經歷了甚麼，再綜合韓國瑜曾在國會打架、從政後與黑道的連結，經過種種查證、比對，才會在記者會上發表。

對此，韓國瑜委任律師認為，這些主張都不足證明，劉一德有確實的根據來說韓國瑜「坐過牢」，在國會打過架，跟是否蹲過少年觀護所更是毫無關聯，也表示無論潘建志或黃光芹都沒有傳證的必要，本案將擇期再審。

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