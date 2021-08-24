香港提出《電影審查法》禁止美化「危害國安」行為　違者監禁3年

▲香港提出《電影審查法》禁止美化「危害國安」行為。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

香港電影工業在華人圈佔有領導地位，也是曾經是香港文化輸出的重要管道，但是港府24日表示，將會提出《電影審查法》以維護國家安全，嚴格禁止電影內容，出現宣傳美化「危害國家安全的」的行為，這無疑是香港自由再度被限縮的現象。

根據《路透社》報導，香港在 2019 年持續數月的民主抗爭衝突之後，中國於去年 6 月推出了一項全面的國家安全法，以打擊其認為屬於「顛覆」、「分裂主義」、「恐怖主義」和勾結外國勢力的行為。

港府在一份聲明中表示，新的《電影審查法》修正案將有助於加強監管框架，以「確保更有效地履行維護國家安全的職責」。

香港商務部長邱騰華告訴《路透社》指出，「主要參考的是國家安全法……例如，可能贊同、支持、美化、鼓勵和煽動可能危害國家安全的行為或活動」。

▲中國曾經承諾保有香港言論自由，但北京與港府都否認限縮香港言論自由。（圖／路透社）



該項法律規定，發現違反「國家安全利益」的業者，將會被吊銷電影牌照，違法者可被判處3年監禁及罰款 100 萬港元（約新台幣359萬）。這項法案將於8月1日提交給《立法會》審查。

香港於1997年回歸時，當時中國承諾將會保有香港更廣泛的自由空間，包括言論自由，但是北京與港府始終否認限縮香港言論自由。

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