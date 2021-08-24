港版國安法再發威 　港媒：歌手何韻詩已被執法部門關注！

▲何韻詩涉港版國安法已被執法部門盯上。（達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

據香港《星島網》24日引述消息人士透露，在推出港版國安法和持續執法下，香港反對派組織紛紛宣布解散或停止運作。不過，政府重申，解散不等於可以抹走過去所犯的刑責。港媒最新消息稱，香港歌手何韻詩因涉嫌違反國安法，已被執法部門盯上。

報導稱，由歌手變身為社運人士的何韻詩近年日趨活躍，甚至未因國安法生效而停止，因此被香港有關方面認為涉及「反中亂港」。她參與的政治活動中，包括去年7月11日公開支持反對派為立法會選舉提出的初選，在「初選」當日為參加者黃之鋒、岑敖暉、朱凱迪、袁嘉蔚、何桂藍及張昆陽站台，並且呼籲市民參與「投票」。

反對派初選早前已涉嫌違反國安法，47名參與人士已被逮捕，涉及協助該活動的其他個人或組織，也有可能面對不同的方式追究。港媒為此徵詢何韻詩助理，尚無回應。

據報導，何韻詩有可能被查的不但是國安法生效後或和該條例相關的行動，其他涉嫌「違法」事件都一樣可能納入。此外，她除了在香港本地外，同時還涉及境外活動，在2019年7月何韻詩出席了日內瓦的「聯合國人權理事會會議」，會上就「反修例」期間香港的人權狀況發言，聲稱香港警察向手無寸鐵示威者開槍射擊，要求聯合國把中國從人權理事會除名。

同年9月29日，她在台灣出席了「929台港大遊行─撐港反極權」，公開聲援香港的「激進人士」。同月何韻詩聯同前「香港眾志」黃之鋒、時任「大專學界國際事務代表團」發言人張昆陽、「中國人權」執行主任譚競嫦及政治學者加內特（Daniel Garrett）共5人組織代表團，接受「美國國會及行政當局中國委員會」邀請，就香港局勢及《香港人權及民主法案》，以示對香港的支持。她當時批評「中共領導人鐵腕政權興起」令「一國兩制」走向死亡，還在留美期間，與黃之鋒等在美國國會眾議院大樓舉行記者會，再次呼籲通過法案。

報導說，何韻詩積極投入反修例示威活動，她擔任信託人的「六一二基金」為示威人士提供金錢、醫療、法律等援助，該基金的組織及運作是否完全合法是執法機構日後調查的重點，當中包括基金是否以社團或公司形式註冊，以及其財政運作。