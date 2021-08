企業嗆老外「有本事來中國拿」　辣妹真的殺進公司：Ben是誰？

▲中國科技網紅「機械妖姬」吳淖米走進深圳辦公室。(圖/翻攝自推特,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

中國優米手機外傳使用波蘭開發者的自由軟體原始程式碼,但卻不願依照慣例釋出成果,甚至還有人回覆,要的話可以到中國拿。沒想到,身材火辣的中國科技網紅「機械妖姬」吳淖米真的跑到廣東省深圳市的公司幫忙索討,讓員工們相當傻眼。

It’s all fun and games until Naomi Wu shows up at your office to get GPLv2 compliance



Full YouTube video coming soon@umidigi https://t.co/nR1hXuFciy pic.twitter.com/AvaUiW5xIf