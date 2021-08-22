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企業嗆老外「有本事來中國拿」　辣妹真的殺進公司：Ben是誰？

▲▼ 中國科技網紅「機械妖姬」吳淖米走進中國優米手機深圳辦公室 。（圖／翻攝自推特）

▲中國科技網紅「機械妖姬」吳淖米走進深圳辦公室。（圖／翻攝自推特，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

中國優米手機外傳使用波蘭開發者的自由軟體原始程式碼，但卻不願依照慣例釋出成果，甚至還有人回覆，要的話可以到中國拿。沒想到，身材火辣的中國科技網紅「機械妖姬」吳淖米真的跑到廣東省深圳市的公司幫忙索討，讓員工們相當傻眼。

依據自由軟體（free software）共享模式，釋出的原始程式碼可供他人更改，最終成果也得釋出。因此波蘭開發者也希望，中國優米手機能夠釋出共享程式碼。

然而優米手機一封署名Ben的人卻透過信件答覆，「您好，您可以在上班時間到我們深圳辦公室（只說中文）索取共享程式碼」，並附上公司地址。中國科技網紅「機械妖姬」吳淖米在得知此消息之後，自願代替前往公司索討。

▲▼ 中國科技網紅「機械妖姬」吳淖米走進中國優米手機深圳辦公室 。（圖／翻攝自推特）

依據影片，可見身材火辣的她身穿清涼上衣及超短褲，直接走進辦公室，直言「Ben是誰？哪個人是Ben？發郵件的那個人」、「是你們發郵件過來說，有本事過來拿」，沒想到她只得到Ben早就走了的答覆，而她也不斷追問當初寫信嗆聲的人到底是哪位，以及詢問現在負責此事的人員是誰，但都沒有得到明確立即的回覆。

目前這段過程已被上傳至她的推特，依據貼文，完整YouTube影片之後就會發布。

▲▼ 中國科技網紅「機械妖姬」吳淖米走進中國優米手機深圳辦公室 。（圖／翻攝自推特）

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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