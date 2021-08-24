五大目標一個沒做到就辭職　江啟臣：不是蘇貞昌下台就是我下台！

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席江啟臣力拼競選連任，他提出五大目標，包括2022年國民黨執政縣市15+、提出明星級的不分區前3名、領袖級特使推動兩岸交流、2024總統造王、國會過半。江啟臣24日受訪時再次重申，只要五大目標其中一個沒做到就會辭職，「不是蘇貞昌下台就是我下台！」

江啟臣接受廣播節目專訪時指出，自己提出五大目標，即便成功連任，到2024總統大選之前還有很多關卡，但這樣才有努力的目標，他也重申，公投綁大選、反萊豬只要有一個沒過，就算當選黨主席也會請辭，「如果連公投都沒辦法教訓民進黨，在野黨還不是讓人家看不起。」

江啟臣表示，現在大家都討厭民進黨，疫苗打不到、什麼也沒有，讓這次公投的議題很多民眾都支持，兩項公投的連署書加起來超過150萬份，即便現在沒有公投的熱度，自己還是有信心，對於是否會擔心被疫情影響，江啟臣表示，疫情考量是政府的責任，不能為了降低投票率，明明疫情很嚴重還不往後延。

對於五大目標中的領袖級特使人選，江啟臣表示，兩岸的交流是多層面的，這個人選必須是有份量、有代表性且適任，前總統馬英九當然是其中之一，而且是相當理想的人選，但現在還沒有個案的事件，討論人選沒有意義。