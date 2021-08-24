朱立倫拋「科技護台論」：若我們有5家護國神山，你怎麼打？

▲朱立倫認為，台灣有很好的科技力，應全力打造更多像台積電的護國神山，提升台灣國際地位。

圖文／鏡週刊

國民黨主席選戰開打，有望挑戰黨魁寶座的前新北市長朱立倫，競選主軸打出領導力，訴求帶領國民黨重返執政。他22日接受本刊專訪時拋出「科技護台論」，強調台灣應全力發揮科技力，打造更多像台積電的護國神山，藉此提升台灣的國際地位，才能避免對岸攻台。

朱立倫認為，台灣最好的國防安全就是強化科技力，同時確保兩岸可以溝通、交流，久而久之對岸就不敢犯台，而不是像民進黨一味的抗中倒向美國。朱立倫並引用鴻海創辦人郭台銘的「國防靠和平」理論，強調兩岸關係最高目標就是和平，「自我的力量不是去研發戰機、潛艦，而是能夠把我們科技力量發揮起來」，不是像綠營永遠都在走一條路，叫做抗中、抹紅，只會為了政治利益及選票去引戰。

▼朱立倫22日接受本刊專訪，拋出「科技護台論」，主張若有5家護國神山台積電，大陸就不敢犯台。



「如果我們有5家的護國神山（指台積電），台灣的科技力量很好，兩岸的溝通平台也很穩健，交流很密切，我們是他們的主要供應商，他們也是我們的主要供應商，那請問你怎麼打？」朱立倫說。

他更進一步闡述兩岸關係的看法，直言蔡政府上台後，所有兩岸溝通管道都中斷，因此，他強調：「只要我上任主席，就會延續黨章規定的九二共識、一中各表精神，並由國民黨帶領民間及地方，逐漸恢復兩岸的交流」。

朱立倫並說，他主張和中的兩岸路線，應讓過去的「求同存異」進化到「求同尊異」，但台灣人仍要堅定對民主自由的態度，同時也要理解對岸的共產主義或社會主義立場，雙方相互尊重，即是所謂的「尊異」。



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