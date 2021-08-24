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桃市警局聯合交接典禮　鄭文燦：警察工作充滿價值、廣獲人民信賴

▲桃園市長鄭文燦24日主持新任分局長、大隊長聯合交接典禮。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦24日主持新任分局長、大隊長聯合交接典禮。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局24日舉行新任分局長、大隊長聯合交接典禮，市長鄭文燦表示，警察工作是非常特別且重要職責，不僅是政府的支柱、人民的保母，也是國家與社會運作不可或缺力量，警察的每一天工作都充滿價值，且盡忠職守、樂在工作，國人無論遇到何種困難、狀況、事件，警察都是人民第一時間所信賴的對象。

鄭文燦今日上午在市府大禮堂主持「桃園市政府警察局桃園分局等11個機關卸新任分局長、大隊長聯合交接典禮」，鄭文燦指出，警察這份工作需具有責任感、專業性、敏感度與榮譽心，非常感謝市府警察局團隊守護市民的安全。根據今年7月遠見雜誌「縣市長施政滿意度調查」，在八大面向中的「警政治安」項目，桃園市都是名列前茅；在內政部警政署每半年一次的評比以與經濟日報「2020幸福台灣─縣市幸福指數大調查」中，桃園市都有很高的評價。

▲桃園市長鄭文燦24日主持新任分局長、大隊長聯合交接典禮，會後與新卸任分局長、大隊長合影。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦24日主持新任分局長、大隊長聯合交接典禮，會後與新卸任分局長、大隊長合影。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦也特別提及，這次警察同仁交接布達人員共計11位，包括平鎮分局分局長李建民調任桃園分局分局長、楊梅分局分局長黃富村調任平鎮分局分局長、交通警察大隊大隊長洪志朋調任楊梅分局分局長、保安警察大隊大隊長張仁傑調任交通警察大隊大隊長、市警局公共關係室主任王鉉仁調任保安警察大隊大隊長、八德分局分局長陳百祿調任中壢分局分局長、大溪分局分局長林樹國調任八德分局分局長、警政署保防組科長董欣欣調任大溪分局分局長、龍潭分局分局長陳清華調任蘆竹分局分局長、航空警察局台北分局分局長蔡啟仁調任龍潭分局分局長、刑事警察局偵查第二大隊大隊長唐嘉仁調任市府警察局刑事警察大隊大隊長。

▲桃園市長鄭文燦24日主持新任分局長、大隊長聯合交接典禮後為新卸任分局長喊讚。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦24日主持新任分局長、大隊長聯合交接典禮後為新卸任分局長喊讚。（圖／記者沈繼昌攝）

此外，因警察局副局長林清求退休、廖美鈴調任鐵路警察局局長，分別由警察局督察長薛文容與警政署交通組組長楊鴻正調任桃園市警局副局長；金門縣警察局局長蔡祥春調任市府警察局督察長、警察局主任秘書黃家琦調任刑事警察局副局長、連江縣警察局局長蔡鴻義調任市府警察局主任秘書、警察局蘆竹分局分局長黃益三調任嘉義市警察局副局長、警察局行政科長温淑盈調任澎湖縣政府警察局副局長等職務。

鄭文燦也恭喜所有新任分局長、大隊長，感謝他們對警察工作的投入，獲得肯定與器重，也感謝所有卸任、轉任同仁，相信在職務升遷同時，代表著另一挑戰的開始。

►「即日起，我退出老化黨。」

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