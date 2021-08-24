全聯推「滿月紅利」會員新制！小額就可積點　這樣買最高3.1%回饋

▲全聯福利中心PX Pay將推出全新「滿月紅利」會員制度。（圖／全聯福利中心）

記者林育綾／台北報導

全聯福利中心PX Pay繼數位印花後，9/1起將推出全新「滿月紅利」會員制度，首創以分月為週期計算的玩法，有別於過去滿額才可獲得福利點，未來無論單筆消費金額多小，每一筆都可以自動累積，而且累積滿額達到門檻，即可獲得專屬的福利點回饋，再搭配原本的單筆滿100元點數2倍送，雙重機制同步累積，加起來最高有3.1%回饋。

全聯指出，PX Pay滿月紅利會員制度，將以每月1日至月底為一個計算週期，次月將重新累積消費計算。每月只要使用PX Pay儲值金或信用卡綁定支付皆可參加，跟以往單筆消費滿額才可獲得福利點相較下，全新的「滿月紅利」讓消費者不必一次買大量，每筆消費都可自動累積，如買杯OFF COFFEE或READ BREAD等小額消費，通通都能累積。

▲全聯PX Pay「滿月紅利」制度，小額消費就能累積點數。（圖／全聯福利中心）

「滿月紅利」會員機制共分成4個額度門檻，分別為「銅」、「銀」、「金」、「鑽石」等級，只要會員每月消費達到門檻，即可回饋該等級的福利點，如最高等級的「鑽石」會員，消費者每月到全聯消費滿10,000元即可升等，加上單筆消費滿100元福利點2倍送（0.6%回饋），等於回饋最高可達3.1%。

其次「金」等級，則月消費累積須達6,000元，共可獲得600福利點，回饋達2.6%（含單筆消費滿100元福利點2倍送0.6%回饋）。每位會員每月達成每一級距，僅限回饋1次，另PXGo!、小時達、報電話與出示實體福利卡，目前暫不列入累計。

▲PX Pay「滿月紅利」會員制度內容。（圖／全聯福利中心）



全聯表示，PX Pay自2019年5月推出至今，累計下載數已突破1,000萬、註冊會員數將近800萬。去年受疫情影響，為減少人與人接觸感染風險，持續呼籲民眾使用PX Pay支付，除了零接觸，結帳又快速，帶動支付率從33%成長到36%。

目前PX Pay使用者男女比例為3：7，消費主力客群為40～54歲，占比達42%。業者也期望透過「滿月紅利」會員機制，強化各層會員黏著力與貢獻力，同時也帶給會員獨有的「價值感」、「專屬感」及「趣味感」。

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