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家樂福回歸南港！500公尺對尬全聯　在地人「6大重點」：回老家感

▲家樂福南港店▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲家樂福南港店重新回歸 。（圖／記者張凱喨攝）

記者許力方／台北報導

家樂福「台北起家厝」30年前就開在南港，去年考量設備老舊、營運未達目標，宣告熄燈，原址由全聯接手，開設南港旗艦店對拼。時隔一年後家樂福捲土重來，選在旁邊的社區大樓地下室，全新型態回歸，18日開幕後吸引不少忠實顧客上門，南港在地人觀察列出6大重點，紛紛討論「有種回老家的感覺！」

南港店是家樂福落腳在台北的第一間門市，已有30年歷史，去年9月考量設備老舊、營運沒有達到設定目標，宣布永久停業，做內部整合；一年後重回南港，新址就選附近，與接手後的全聯旗艦店距離僅500公尺，18日開幕，賣場位於社區地下1樓，2000坪空間，標榜全齡、社區化經營，「老的小的都照顧」，鄰近三鐵南港站、台北流行音樂中心，提供3萬多種商品。

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不少南港在地人近日前往回歸南港的家樂福逛逛，有男網友就在「我是南港人」臉書社團條列出「6大重點」觀察，發現一、新店停車場位置不多、車道不大，二、賣場面積走到規劃與舊址有一段距離，三、品項夠，四、生鮮蔬果區陳設無太大改變，五、沒有手扶梯，六、因位置關係，附近沒有其他店家，來客多半是專程前來。

▼家樂福南港店全新型態概念店18日開幕。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼家樂福南港店全新型態概念店今天舉行開幕記者會，面對近期傳聞不斷關於台灣地區業務將出售一事，家樂福出席高層表示目前尚未得到總公司方面的訊息，無法對業務出售一事做出回應。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼家樂福南港店全新型態概念店今天舉行開幕記者會，面對近期傳聞不斷關於台灣地區業務將出售一事，家樂福出席高層表示目前尚未得到總公司方面的訊息，無法對業務出售一事做出回應。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼家樂福南港店全新型態概念店今天舉行開幕記者會，面對近期傳聞不斷關於台灣地區業務將出售一事，家樂福出席高層表示目前尚未得到總公司方面的訊息，無法對業務出售一事做出回應。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼家樂福南港店全新型態概念店今天舉行開幕記者會，面對近期傳聞不斷關於台灣地區業務將出售一事，家樂福出席高層表示目前尚未得到總公司方面的訊息，無法對業務出售一事做出回應。（圖／記者湯興漢攝）

另外，也有忠實顧客透過「家樂福Carrefour商品網友真心話」發文分享新開幕的南港店很多服務人員都是老面孔，連店經理也是，「有種回老家的感覺」，同樣列出6點觀察：包括一、舊店空氣不流通和壓迫感的問題已經完全消失，新店挑高、貨架高；二、開幕當天動線比較雜、人比較多，但至少自助櫃檯沒有堵住。

三、服務中心改為「一條式」包含結帳櫃檯，但沒有取號機，類似家樂福超市2.0，所以辦理退換貨、宅配會有點卡住；四、沒有機車停車位；五、電梯只有一座，進出需要時間；六、很多進口商品、生鮮、內建食物轉型櫃位。總的來說，整體感覺不錯，屬於全新型態的店內設計。

前年就宣布收購頂好與Jason’s超市，家樂福日前表示，家樂福目前有67家量販店，其中台北分別有南港店、桂林店、重慶店、三民店、內湖店、天母店、北投店與大直店，262家超市及25家Jason's Market Place，同時也推動線上購物，讓消費者有更多不同選擇。隨著新店正式營運及併購的頂好超市已完成改裝，預期今年營收上看新台幣900億元。

▲▼家樂福南港店全新型態概念店今天舉行開幕記者會，面對近期傳聞不斷關於台灣地區業務將出售一事，家樂福出席高層表示目前尚未得到總公司方面的訊息，無法對業務出售一事做出回應。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼家樂福南港店。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼家樂福南港店全新型態概念店今天舉行開幕記者會，面對近期傳聞不斷關於台灣地區業務將出售一事，家樂福出席高層表示目前尚未得到總公司方面的訊息，無法對業務出售一事做出回應。（圖／記者湯興漢攝）

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