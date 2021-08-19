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全聯開發「請支援印花」功能！蔡依林當「全聯小姐」代言數位印花

▲▼全聯邀請蔡依林擔任數位印花代言人，跟全聯先生同台做菜。（圖／截自全聯線上直播）

▲全聯透露，有意讓蔡依林成為「全聯小姐」。（圖／截自全聯線上直播）

記者林育綾／台北報導

全聯「印花換購」推出以來十分受到消費者歡迎，如今考量疫情等因素，首度在PX Pay導入「數位印花」，更重金邀請蔡依林代言，主打「方便轉贈」和「請支援印花」功能，即日起至8/26使用PX Pay首筆消費，不限金額加贈10枚數位印花；「PXGo!全聯線上購」再加碼印花雙倍送。

▲▼全聯邀請蔡依林擔任數位印花代言人，跟全聯先生同台做菜。（圖／截自全聯線上直播）

▲全聯邀請蔡依林擔任數位印花代言人，示範透過PX Pay轉贈印花。（圖／截自全聯線上直播）

全聯每年約推出2到3檔印花換購活動，從2015年至今邁入第12檔，而前面11檔活動累計，已發出約20億張印花貼紙，換算長度約「可繞台灣90圈」。尤其鍋具換購260萬件最夯、刀具220萬件、小家電也有100萬件。全聯總經理蔡篤昌提到，鍋具確實是消耗品，上一檔德國百年餐廚精品品牌WMF活動，也是鍋具換購第一名。

雖然實體印花貼紙和交換十分有樂趣，不過也有消費者經常容易弄丟，加上先前疫情嚴峻時，曾考量降低接觸傳染而暫停發放。全聯評估後，如今在PX Pay導入「數位印花」，未來不但更好搜集，民眾也可以「零接觸轉贈」。

不只推出PX Pay數位印花，第12檔還再次推出受到廣大消費者好評的「Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋」印花換購活動，找來國際巨星蔡依林宣傳，期望此檔可再突破歷史換購記錄，帶動業績較去年同期成長10%。蔡依林還透露，自己經常穿拖鞋去全聯買菜，但戴著口罩「從來沒被粉絲認出」，笑說「可見我私底下多普通」，最近一次是買泡菜煮成豆腐鍋。

全聯行銷鬼才劉鴻徵也透露，全聯跟蔡依林的合作或許「不只這一次」，未來可能還有其他配合，甚至希望稱呼她為「全聯小姐」。蔡篤昌也說，這次請蔡依林代言，就是希望帶動更多年輕人煮飯做菜。

▲▼全聯邀請蔡依林擔任數位印花代言人，跟全聯先生同台做菜。（圖／截自全聯線上直播）

▲蔡依林跟全聯先生同台做菜。（圖／截自全聯線上直播）

全聯表示，目前PX Pay下載數已破1000萬、註冊會員數近800萬，為考量主要客群使用習慣，「數位印花」規劃以3大方向為開發準則，包括「風險成本最小化」、「門市作業省力化」、「活動參與最大化」。

其中最大亮點，是可併行收集實體印花和數位印花，並於換購商品時一同計算；另主打「印花轉贈」及「請支援印花」功能，跨越了地理限制讓疫情期間無法常出門的消費者，收集印花更方便。

全聯指出，從以往喜愛集印花使用者觀察發現，印花轉贈行為是許多人日常維護鄰里、親友關係很重要的社交工具，所以初期在規劃時，就將「請支援印花」列為第一階段主要功能，同時洞察到消費者很在乎收集印花時，自行貼上印花的過程，為此也保留了收集印花實體感，特別開發「貼印花」功能，讓消費者在手機上能自己，享受收集趣味，希望能進一步帶動PX Pay支付率達成今年40%目標。

最新一檔「Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋」印花換購活動自8/27至明年1/6，共19週，活動期間單筆消費每滿200元贈印花1枚，只要20枚起即可換購，換算下來優惠不到1折起，鍋具更比在專櫃購買現省至少1萬元以上，尤其換購價千元有找的「圓煎盤20cm」，預計將成為換購入門首選，預估可創下40萬件換購量。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►踩在雲端上做菜的感覺，原來是這樣！

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