全聯可能買下台灣家樂福？業者透露：有機會不排除

▲全聯有可能買下台灣家樂福嗎？業者回應了。（圖／記者張凱喨攝）



記者林育綾／綜合報導

先前有外媒報導傳出，法商家樂福有意擬出售台灣家樂福股權，引發一片議論；外界也好奇，全聯福利中心有沒有意願買下？對此全聯福利中心總經理蔡篤昌透露，「只要有機會，當然不排除」，不過也表示「不會主動積極爭取，目前也沒人找我們談」。

據外媒報導，法商家樂福有意出售台灣家樂福股權，甚至已聘請承辦單位估計，這樁交易的價值約16億歐元，大約是新台幣525億元。對此，台灣家樂福在日前回應，「沒有收到總部任何相關訊息，因此無法辦法回答消息真偽」。

▲全聯近來邀請蔡依林擔任數位印花代言人，跟全聯先生同台做料理。（圖／截自全聯線上直播）

而全聯日前舉行PX Pay「數位印花」記者會，更重金邀請天候蔡依林代言鑽石鍋換購活動，會後也被媒體追問相關看法，若台灣家樂福要賣，全聯有沒有可能買下？全聯福利中心總經理蔡篤昌表示，「只要有機會，當然不排除」，不過也提到「不會主動積極爭取」。

他說明，只要是「買賣」，當然必須考量價格要合理，另還有主客觀因素，尤其買賣公司會考慮的因素更多，因此如果有機會也會評估，但「目前沒人找我們談」。

▲全聯在南港開設旗艦店。（圖／全聯提供）



近來全聯在南港開設首家旗艦店，而家樂福也在旁邊新開南港店，不過蔡篤昌說，「我們相當有信心，這對我們的店影響很小」，他表示因為先前疫情關係，外招租的許多大店都還沒開幕，大約10月中旬左右都會陸續開幕，全聯南港旗艦店將會變成一個小商場，而且停車位比競爭對手還更充足，預估旗艦店還有很高的成長比例，對它的期待很高。

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