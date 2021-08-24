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強化開學防疫整備　鄭文燦：1260教職員今將完成疫苗接種

▲桃園市長鄭文燦24日視察教職員工專案疫苗施打作業後表示，市府針對1260名尚未完成接種教職員進行疫苗專案接種，以便在開學前完成施打。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦24日視察教職員工專案疫苗施打作業後表示，市府針對1260名尚未完成接種教職員進行疫苗專案接種，以便在開學前完成施打。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

9月1日開學在即，桃園市長鄭文燦24日視察教職員工疫苗專案接種作業時表示，桃市公私立高中職、國中小暨幼兒園第一階段造冊教職員工，7月完成3萬1000名教師疫苗接種，造冊教職員施打率達95.5%。因開學在即，市府特別針對1260名尚未完成接種教職員，安排在桃園區大有國中與平鎮區新勢國小進行疫苗專案接種，在開學前完成所有教職員工施打作業。

▲桃園市長鄭文燦24日視察教職員工專案疫苗施打作業後表示，市府針對1260名尚未完成接種教職員進行疫苗專案接種，以便在開學前完成施打。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲鄭文燦今日視察教職員工專案疫苗施打作業，並慰問到廠服務的醫師與護理人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦今日上午前往桃園區大有國中，視察「公私立高中職、國中小暨幼兒園第一波造冊未施打教職員工專案疫苗」作業，鄭文燦指出，疫情尚未平息，市府正在進行開學整備工作，包括學校接種站將於今日以後退場，改在社區活動中心進行疫苗接種作業。各級學校在8月30日前完成清潔消毒、人員管理與學校環境整備工作，9月1日開學後，校園空間未開放使用，但校內各種活動還是可進行，請各級學校注意防疫規範，學校人員也要持續做好個人防護措施，落實生病不上班與不上課原則。

▲桃園市府24日安排公私立中小學教職員工專案疫苗施打作業，圖為教職人員排隊等候疫苗接種。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市府24日安排公私立中小學教職員工專案疫苗施打作業，圖為教職人員排隊等候疫苗接種。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，為協助學校落實防疫工作，教育局配合教育部政策發放口罩與酒精等防疫物資，補助全市學校共計2628萬餘元，用於購置午餐隔板、酒精、口罩與快篩試劑等。根據教育部開學防疫指引，學校未施打疫苗或施打疫苗後未滿14日之教職員工，須持有3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明，才能入校服務，學校可優先以補助經費購置快篩試劑提供學校人員使用。

教育局長林明裕說，市府已向中央疫情指揮中心與教育部爭取，將安排為代課老師、實習教師與課照班老師進行接種疫苗。

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