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KTV恐關到年底　業者哀嚎：月燒1500萬...賣房發薪也撐不住

▲KTV恐關到年底業者哀嚎：沒營業月燒1500萬，賣房發薪也撐不住。（圖／記者游瓊華攝）

▲KTV恐關到年底業者哀嚎：沒營業月燒1500萬，賣房發薪也撐不住。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市今天宣布視聽歌唱業仍暫停營業，KTV業者聽聞消息後，舉布條抗議，振興券都要發了，台北也研議茶室最快9月可以開放營業，但KTV卻被屏除在外，每個月水電費、歌曲版權費、員工勞健保費用一個月燒1500萬元，賣房子發薪也撐不住，根本成為被遺忘的產業，怒吼「同島一命，我要生存！」

銀櫃KTV董事長江忠融說，台中共187家KTV，疫情衝擊下，幾個月停擺，誰來替他們發聲，如今連萬華阿公店都開放，視聽歌唱業卻還不能做生意，「我們根本被遺忘了。」

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▲KTV恐關到年底業者哀嚎：沒營業月燒1500萬，賣房發薪也撐不住。（圖／記者游瓊華攝）

江忠融指出，自己有10家連鎖店，全部共近300名員工，幾個月來努力維持員工基本薪資，甚至賣房子籌錢，但政府二級警戒恐到年底，等於KTV也不能營業，實在快撐不下去，他抨擊「同島一命，最後他們卻是被犧牲者」，呼籲中央將發放振興券，希望政府讓合法的KTV業者也能微解封，一起拚經濟。

台中市府週二舉行市政會議，針對疫情警戒維持二級管制作為調整，市長盧秀燕宣布，部分場域有條件開放，但旅宿業附屬歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧（廊）、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（KTV）、理容院（觀光理髮、視聽理容）、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館及三溫暖等維持暫停營業。

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