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「全球安全城市」排行出爐！台北退步跌至第24名...擊敗南韓首爾

▲▼台北在今年全球安全城市排行第24名。（圖／CFP）

▲台北在今年全球安全城市排行第24名。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

經濟學人智庫（EIU）從2015年起公佈全球安全城市排行，而日前更頒布今（2021）年度的排行，分別以個人安全、環境安全、數位安全、公共衛生、基礎建設，以及今年首度加入的生態環境安全做為評估的5項指標依據，其中台北排行第24，而丹麥首都根本哈根則擠下日本東京、新加坡奪冠。

根據該官網介紹，5大評估項目中還細分為76個影響因素（子指標），從空氣汙染水平到犯罪率等皆納入評估，而諸如流行疾病、急性災害、氣候變化與長期性的社會壓力，也會反映在外部環境的評估水準中。

在今年度安全城市指標評估奪冠的丹麥首都哥本哈根，其平均5項指標的綜合得分為82.4，其基礎建設在5項評估中最高，為89；而排行第2名的加拿大多倫多則是以0.2的些微差距落敗，綜合得分為82.2，在環境安全評估上拿下最高分（90.3）；排行第3名的新加坡綜合得分則為80.7，在基礎建設上拿下最高分（92.1）。

至於台灣方面，納入排行榜的只有排行第24名的台北市，其綜合得分為74，基礎建設為82.4、環境安全80.3、公共衛生73.5、個人安全70.9、數位安全63.2，過去2017、2019兩屆平均得分都有80以上、排行第22名，2015年時更是排在第13名，跌幅以個人安全評估最為明顯。

不過，台北在安全城市排行上以0.2的些微差距擊敗南韓首爾！南韓首爾排行第25，平均綜合得分73.8，基礎建設83、數位安全62.1、個人安全69.9、公共衛生81.4、環境安全72.9。

　2021全球安全城市排行前25名

1. 丹麥哥本哈根
2. 加拿大多倫多
3. 新加坡
4. 澳大利亞雪梨
5. 日本東京
6. 荷蘭阿姆斯特丹
7. 紐西蘭威靈頓
8. 香港
9. 澳大利亞墨爾本
10. 瑞典斯德哥爾摩
11. 西班牙巴塞隆納
12. 美國紐約
13. 德國法蘭克福
14. 美國華府
15. 英國倫敦
16. 美國舊金山
17. 日本大阪
18. 美國洛杉磯
19. 瑞士蘇黎世
20. 美國芝加哥
21. 西班牙馬德里
22. 美國達拉斯
23. 法國巴黎
24. 台灣台北
25. 南韓首爾

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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