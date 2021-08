拒絕同流合污！阿富汗前部長逃亡德國　改當Pizza外送員

▲喀布爾機場被龐大的逃難潮擠爆,人民等待機會離開紛亂的國家。(圖/達志影像/美聯社)



記者林懿捷/綜合報導



自從武裝組織塔利班(Taliban)接掌阿富汗之後,相關話題成為世界焦點,除了前總統甘尼(Ashraf Ghani)流亡在外,其他政府官員下落也受到關注,其中曾任阿國資訊技術部部長的沙達特(Sayed Ahmad Shah Saadat),被指出在政變前就已離職,目前搬到德國擔任Pizza外送員,引發熱議。

▲阿富汗前總統甘尼(Ashraf Ghani),流亡至阿拉伯聯合大公國。(圖/路透)

根據綜合外媒報導,沙達特於甘尼執政的期間(2018年)進入內閣工作,主要負責阿富汗農村地區的手機通信網路拓展工作。但在去年,沙達特收到政府要求挪用預算,以增加資金對抗塔利班,但他不願配合貪腐的政府,拒絕了這項決策,並且辭職移居德國,展開了新生活。

▼反塔利班傳奇領袖之子小馬蘇德(Ahmad Massoud),反攻攻下3個區域。(圖/路透)

在沙達特離開不滿一年,甘尼就遭到塔利班推翻,據據當地媒體《萊比錫人民報》(Leipziger Volkszeitung)報導,他現在是外送平台Lieferando的員工,每天騎著自行車為消費者配送披薩。卸下昔日的官員光環,努力為生活打拼的樣子,受到民眾稱讚,紛紛表示祝福。

Former Afghan communications minister Sayed Ahmad Shah Saadat is now a driver for the Lieferando delivery service in Leipzig. #Afghanistan #Germany pic.twitter.com/jfhRZ8xSpl