阿富汗TikTok「淫穢網紅」嘲弄塔利班　慘遭私刑處決！最後身影曝

記者張寧倢／編譯

阿富汗著名TikTok網紅茲萬（Khasha Zwan）以粗俗的笑話、有趣的歌曲、自嘲等影片在網路上走紅，幾周前遭塔利班分子逮捕並處決，而在他死前最後被拍到的影片中可以看見，即使身邊都是荷槍實彈的塔利班成員，茲萬仍繼續拿塔利班開玩笑，結果不但被掌摑，最後還被連續多槍射殺。

▲網路上流傳阿富汗TikTok網紅茲萬的最後身影，可以看到他被塔利班大力掌摑。（圖／翻攝自YouTube／India Blooms News Service）

根據《每日郵報》報導，茲萬的本名叫納扎爾（Nazar Mohammad），約於7月底在坎達哈省南部家中被捕後，網路上流傳出他最後被拍到的影片，其中看見他雙手被綁在後方地押上轎車後座，2名塔利班成員一左一右對他威脅，但納扎爾仍然繼續拿塔利班組織來開玩笑，坐在左邊的男子一直在笑，而右邊的人則對他怒搧一個耳光，接著車外的人遞上了一把更大的槍支。

外媒根據取得的現場照片指出，納扎爾最終被多槍射殺死亡，還有照片顯示他先是背靠在一棵樹上，後來躺倒在地，喉嚨被割開。塔利班後來坦承，影片中坐上車的2名男子確實為塔利班成員，也同時承諾，嫌疑人已遭逮捕，後續將在法庭受審。塔利班聲稱，納扎爾曾是阿富汗國家警察的一員，還參與了對塔利班成員的酷刑與殺害，但他不應該被立即處死，而是應該經由塔利班法庭審判。

報導指出，納扎爾以粗俗淫穢的笑話、有趣的歌曲、肢體動作等搞笑內容而聞名，不過他也經常以TikTok粉絲提出的建議或問題來開玩笑，其內容也包含了對塔利班的嘲笑，加上阿富汗國家警察身分，使他最終成為復仇謀殺的目標，而納扎爾的死亡也引發了當地民眾對塔利班報復性殺戮的擔憂。

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