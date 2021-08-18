男友拒見面她崩潰釀人命！騎車逆向撞死20多歲男　心碎女下場曝

▲余姓女子僅因和男友吵架，竟在返家途中一路逆向闖紅燈，最後撞上對向車道的一名林姓騎士，造成林姓騎士傷重不治。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pexels）



記者林冠吟／台中報導

余姓女子去年11月晚間，因和男友吵架，心情不佳，竟一路違規闖紅燈逆向行駛，最後在龍井區跨越雙黃線逆向進入對向車道，撞上一名林姓騎士，造成騎士頭部外傷顏面骨折、創傷性氣血胸與休克等，送醫後仍不幸宣告不治。台中地院審理後，依過失致死罪，判余女有期徒刑1年2月。

判決書指出，余姓女子去年11月看完中醫後去找男友，但男友卻堅決不肯下來和她見面，2人發生口角，讓余女情緒相當崩潰，騎機車回家的路上沿路闖了所有紅燈，過程還被員警攔下，她向員警據實以告，員警聽完後只要她「好好騎回家」，她也打從心底要好好騎回家，在行經龍井區中央路一段交叉路口時，卻仍違規行駛，貿然跨越雙黃線逆向進入對向車道，迎面撞上對向的林姓騎士，造成林姓騎士傷重不治。

庭審時，余女向法官辯稱，當天她情緒相當崩潰，被員警盤查後，員警要她「好好回家」，她也打從心底覺得要好好回家，誰知道之後就沒有意識，直到在醫院醒來。

不過在偵訊時余女表示，當天她並沒有疲勞駕駛，精神狀況良好，騎車前沒有吃藥或喝酒，顯見其精神狀況正常，但余女卻指出對被員警攔查後直到發生車禍的這段期間，她並無記憶，余女自稱詢問精神科醫師後，醫師指出，可能是因為身體自我防衛機制，導致事後選擇性遺忘的現象，不過法官認為難有證據證明，而不採信。

台中地院審理後認為，余女本應遵守標線規定而不得逆向行駛，同時應注意車前狀況，以保護自己和其他用路人的生命安全，卻因為未遵守交通規則，發生車禍肇事，導致林姓騎士傷重不治。

法官指出，余女事後雖然坦承犯行，卻未與被害人家屬達成和解，儘管余女曾提出每月9000元，連續5年的賠償方案，但不被林姓騎士的父親接受，再加上余女僅因和男友吵架，就連續闖紅燈而被警方攔查，在被警方叮囑要好好騎車後，卻仍不聽告誡逆向行駛而發生車禍，導致被害人死亡，審酌其智識與經濟程度後，依過失致死罪，判其有期徒刑1年2月。

而余女和其辯護人雖然曾向法官請求宣告緩刑，但法官審酌林姓騎士剛出社會，年紀尚輕，就因車禍而失去生命，令家屬難以承受，認為余女過失情節重大，且未能與家屬達成和解，認為不宜宣告緩刑。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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