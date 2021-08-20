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61賭客擠天九牌賭場拚輸贏　賭資85萬違反群聚開罰逾400萬

▲桃園市楊梅警分局19日深夜在高榮里民宅查獲天九牌職業賭場，賭客中不少是阿嬤級菜籃族。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅警分局19日深夜在高榮里民宅查獲天九牌職業賭場，賭客中不少是阿嬤級菜籃族。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅區高榮里日前傳出有流動性職業賭場，警方蒐證後會同市警局督察室與保安警察大隊聯手突襲，當場查獲許姓負責人、2名員工與賭客61人，現場赫見不少阿公阿嬤級賭客，現場查獲抽頭金與賭資85萬餘元、點鈔機與K他命毒品等證物，全案依賭博罪嫌將許姓負責人與員工移送桃檢偵辦，賭客則依社會秩序維護法裁處罰鍰。由於現場多達64人已違反群聚規定，警方也將函送衛生局裁罰，恐面臨逾400萬元高額罰鍰。

▲桃園市楊梅警分局19日深夜在高榮里民宅查獲天九牌職業賭場，現場查扣85萬餘元賭資與抽頭金。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅警分局19日深夜在高榮里民宅查獲天九牌職業賭場，現場查扣85萬餘元賭資與抽頭金。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警分局指出，目前正值防疫期間，日前接獲線報指稱，位於高榮里地區民宅每逢夜晚進出份子複雜，懷疑可能有流動性職業賭場，經警方人員布線追查蒐證，掌握賭場確切落腳處，19日凌晨2時許會同市警局督察室、保大警力佈下天羅地網，前往位於楊梅區高榮里民宅賭場突襲。

▲桃園市楊梅警分局19日深夜在高榮里民宅查獲天九牌職業賭場，現場查扣K他命毒品等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅警分局19日深夜在高榮里民宅查獲天九牌職業賭場，現場查扣K他命毒品等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

數十名員警與支援警力從民宅後門攻堅突破，現場賭客與員工驚惶失措，警方清查現場扣得抽頭金與賭資共計85萬餘元，逮捕42歲許姓負責人、員工與賭客共61人，現場查扣點鈔機、賭具天九牌1副、帳冊、K他命毒品與監視器等證物。

▲桃園市楊梅警分局19日深夜在高榮里民宅查獲天九牌職業賭場，偵訊後將許姓負責人移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅警分局19日深夜在高榮里民宅查獲天九牌職業賭場，偵訊後將許姓負責人移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方發現許姓負責人與賭客在室內群聚，超過室內聚會50人上限，警方另依傳染病防治法函請市政府衛生局裁罰。警方指出，中壢警分局上月查獲職業賭場案，移送與裁罰合計66人，依違反防疫規定部分函送衛生局，衛生局後來裁罰462萬元，負責人、荷官與屋主分別裁罰30萬元，員工賭客各6萬元，另2名未成年各罰3萬元，楊梅賭場恐將面臨逾400萬元罰鍰。警方偵訊後將許姓負責人、2名員工依賭博罪嫌移送桃檢偵辦，賭客61人則依違反社會秩序維護法裁處罰緩。

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